Papagei ist verrückt nach YouTube und schaut am liebsten Tier-Clips

Von: Sina Lück

Papagei Pooki bei seiner Lieblingsbeschäftigung: YouTube-Videos auf dem iPad schauen. © insta.beakk/Instagram

Papagei Pooki ist ein richtiger Technik-Nerd und nimmt das iPad seines Besitzers in Beschlag. Welche Clips er am liebsten auf YouTube schaut, erfahren Sie in diesem Artikel:

Auf dem Smartphone im Internet surfen, ist mittlerweile das Normalste der Welt. Täglich verbringen die Menschen mehrere Stunden im Netz. Apps wie TikTok, WhatsApp und Instagram sind besonders beliebt. Sie gehören zu den Top Ten der meist heruntergeladenen Apps in Deutschland (Januar 2022). Ginge es nach Pooki stünde YouTube im Ranking ganz oben. Denn der freche Vogel liebt es, sich tierische Clips auf dem iPad anzusehen. Welche YouTube-Videos sich der Papagei am liebsten anschaut, verrät Landtiere.de.

Gemeinsam mit zwei Katzen und einem Hund lebt Halsbandsittich Pooki in Melbourne an der Südostküste Australiens. Mit mehr als 7.500 Followern ist er mittlerweile schon ein kleiner Internet-Star. Seine Fans lieben die Clips, die sein Besitzer regelmäßig auf dem Instagram-Kanal insta.beakk postet. Besonders gut kommen diejenigen an, in denen der Papagei im Netz surft.