Von Nosferatuspinne, Huntsman und Co. – 26 Spinnen-Fakten in gruseligen Bildern

Lauert im Supermarkt: Doch immer wieder kommt es vor, dass die Brasilianische Wanderspinne als blinder Passagier in Bananenkisten einreist, um dann am scheinbar unwahrscheinlichsten Ort zuzuschlagen. Teilweise mussten in Deutschland schon Supermärkte evakuiert werden wegen der giftigen Krabblerin. Das Bild zeigt den auch treffend als Bananenspinne bekannten Achtbeiner an seinem bevorzugten Ort. © IMAGO / blickwinkel