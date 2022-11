Pferde rennen allein durch Frankfurt – Video hält TikTok-Community in Atem

Von: Sina Lück

Teilen

Zwei Pferde werfen ihre Reiterinnen ab und rennen allein durch Frankfurts dichten Verkehr. Ein TikTok-User filmt die Szenen durch Zufall.

Polizeimeldungen von ausgebüxten Pferden sind keine Seltenheit. Daher erregte eine Nachricht von Anfang November auch kein großes Aufsehen. Der Vorfall: Im Niederräder Wald werfen zwei Pferde ihre Reiterinnen ab und galoppieren durch die Straßen von Frankfurt. Doch einige Zeit später taucht ein Video im Netz auf, das die Szenen hautnah einfängt. Der Clip mit den panischen Vierbeinern geht innerhalb kürzester Zeit viral.

Pferde rennen allein durch Frankfurt – Video hält TikTok-Community in Atem

Das TikTok-Video zeigt die beiden Pferde, die in Panik durch Frankfurt galoppieren. © _.jojo.93/TikTok

TikToker _.jojo.93 ist in Frankfurt-Niederrad unterwegs – es scheint ein ganz normaler Tag wie jeder andere auch. Dass wenig später zwei Pferde in Panik auf ihn zu galoppieren, ahnt er allerdings nicht. Laut Polizeiangaben haben die beiden Vierbeiner ihre Reiterinnen im Alter von 22 und 27 Jahren abgeworfen, als sie einen Ausritt im Niederräder Wald unternahmen. Die Tiere liefen Richtung Stadt davon. Schließlich galoppierten sie an der Kreuzung Lyoner Straße/Straßburger Straße über die Fahrbahn und Straßenbahngleise.

Das war vermutlich der Moment, in dem der TikTok-User seinen Augen nicht traute. Schnell zückt er sein Handy und filmt die spektakulären Szenen. Mit den Vorderbeinen kommt das erste Pferd leicht ins Rutschen, kann sich aber schnell wieder fangen. Kurz vor einem Auto biegt es nach rechts ab und galoppiert auf den Fußgängerweg, wo einige Passanten im letzten Moment zur Seite springen. Auch in Ägypten können die Menschen nicht glauben, was sie sehen, als ein Pony zwischen zwei Zügen galoppiert.

Pferde rennen allein durch Frankfurt – „Vor dem Gebäude kam eines der Pferde zu Fall“

Nicht so gut zu erkennen, ist das schwarz-weiße Pferd dahinter. Auf der Kreuzung stürzt der Vierbeiner auf den Asphalt, kann sich aber direkt wieder aufrappeln. Wie die Polizei mitteilte, galoppierten die Pferde weiter über die Hahnstraße bis zur Goldsteinstraße – genau in Richtung Polizeirevier. „Vor dem Gebäude kam eines der Pferde zu Fall und zog sich dabei Verletzungen zu“, schildern die Beamten. Mit der Unterstützung von einigen Passanten gelang es der Polizei schließlich, die verängstigten Ausreißer einzufangen. Das gelingt auch einem US-Polizisten, der ein entlaufenes Pferd nach Hause reitet.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Kurz danach trafen auch die beiden Reiterinnen ein und konnten ihre Pferde überglücklich in die Arme schließen. „Da beide Pferde unkontrolliert und mit hohem Tempo durch den laufenden Verkehr und über frequentierte Gehwege liefen, kam es zu einer Vielzahl von Anrufen beim Notruf. Glücklicherweise kam es zu keinen ernsten Zwischenfällen“, gibt die Polizei Entwarnung.

Die zehn außergewöhnlichsten Pferderassen – und ihre wichtigsten Eigenschaften Fotostrecke ansehen

Pferde rennen allein durch Frankfurt – Video geht im Netz viral

Inzwischen hat das Video rund 1,3 Millionen Aufrufe und 204.000 Likes erhalten. In den mehr als 6.000 Kommentaren sind sich die User allerdings nicht einig, ob die Szenen witzig oder schrecklich sind. Hier eine Auswahl:

„Hoffe den beiden ist nix passiert. 🥺“

Wie die da wegrennen. Hahahaha, Digga 😭“

„In Frankfurt kann jede Sekunde was passieren, Leute.“

„Frankfurt hat St. Martin zu ernst genommen.“

„😂 Frankfurt kurz Ostwind geworden.“

„Dieser Moment, wenn ich zur Haltestelle renne. 😂😂“