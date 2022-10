Hund wartet tagelang auf Familie – Rettung in letzter Sekunde

Von: Jasmin Farah

Eine Woche lang ist Boxermischling Freon im Keller eingesperrt – ohne Wasser. Seine Familie hat ihn zurückgelassen. Dennoch wartet er treu.

Boxermischling „Freon“ hat Glück im Unglück: Wäre er nicht rechtzeitig gefunden worden, hätte ihm ein qualvoller, einsamer Tod bevorgestanden. Doch Tierschützerin Donna aus St. Louis, im US-Bundesstaat Missouri, hat das nicht zulassen können. Sie eilt sofort zu einem verlassenen Haus, nachdem sie der Besitzer, der mehrere Wohnanlagen besitzt, darauf aufmerksam macht. Offenbar hatten seine Vormieter ihn darüber informiert, dass in einem seiner Gebäude der zweijährige Hund zurückgelassen worden ist.

Es scheint so, als ob seine Familie ausgezogen wäre, ihn aber nicht mitnehmen wollte oder konnte. Ähnlich ist es auch einer Katze ergangen, deren Besitzerin in Urlaub gefahren ist. In einem herzergreifenden Video hält Donna, die beim Tierheim „Stray Rescue of St. Louis“ arbeitet, die Rettung des süßen Vierbeiners fest. Sie steigt hinab in den dunklen Keller, dort kauert auch schon der Boxermischling in einer Ecke des Treppenaufgangs. Dort liegt ebenfalls ein Sack mit Tierfutter verstreut, aber es gibt kein Wasser für den Hund. Seit einer Woche sei er bereits eingesperrt gewesen, heißt es weiter. Eine brenzlige Situation, weiß Donna.

Sie geht ganz behutsam vor, lässt Freon Zeit, sich an ihre Anwesenheit zu gewöhnen. Währenddessen füttert sie ihn mit Leckerlis, bis sie ihm schließlich eine Leine anbinden darf. Kurz darauf verlassen Sie das Haus, doch dann geschieht etwas, das einem fast das Herz bricht: Der Hund weigert sich plötzlich weiterzulaufen, bleibt in der Nähe des Gebäudes. Fast sieht es so aus, als ob er nicht gehen wolle, in der Hoffnung, da zu sein, wenn die Familie doch noch zurückkehre.

Hund wartet tagelang auf Familie – und hat jetzt bereits eine neue

Schließlich kann die Tierschützerin mit viel Streicheleinheiten Freon dazu zu bewegen, mit ihr zu kommen. Im Tierheim angekommen, dreht der braune Mischling richtig auf. Er wedelt mit dem Schwanz, schleckt die Mitarbeiter ab, auch, als er eine Spritze erhält. Offenbar ist Freons Freude so groß, endlich wieder Liebe und Aufmerksamkeit zu erfahren, dass er völlig aus dem Häuschen ist. Das gilt auch für die Facebook-User, auf deren Plattform das Video gepostet worden ist.

Viele sind gerührt von Donnas Anteilnahme und bedanken sich für die schnelle und herzige Rettung. Andere wiederum sind einfach fassungslos, wie manche Menschen so „gemein“ sein und so einen süßen Hund einfach zurücklassen können. Kein Wunder also, dass der junge Frechdachs schon bald eine neue Familie gefunden hat. Anscheinend ist der Boxermischling nach nur kürzester Zeit adoptiert worden. In einem anderen Fall ist es sogar eine gesamte Polizeistation. Hoffentlich kann er mit deren Hilfe seine schlimme Vergangenheit bald vergessen und hinter sich lassen.