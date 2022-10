Robben-Rhythmus: Studie zeigt, dass Seehunde musikalisches Taktgefühl besitzen

Von: Anna Heyers

Seehunde gehören zu den wenigen Tieren, die einen Sinn für Rhythmus besitzen – das fanden kürzlich Forscher des niederländischen Max-Planck-Instituts heraus.

Rhythmus wahrnehmen und entsprechend reagieren? Diese Fähigkeit gehört zu unseren, also den menschlichen, wichtigsten Fähigkeiten. Dabei ist es ganz egal, ob es sich um Musik oder Sprache handelt: Rhythmische Strukturen ziehen unsere Aufmerksamkeit an. Um dieser Fähigkeit weiter nachzugehen, schauen Wissenschaftler auch ins Tierreich.

Robbe-Studie zeigt: Rhythmus-Gefühl unterscheidet sich bei Säugetieren

Warum sind wir überhaupt so gesprächig und musikalisch? Evolutions-Forscher vermuten, dass die Fähigkeiten für Sprache und Musik miteinander verbunden sind: Nur Tiere, die neue Sprachen oder Melodien lernen können – wie zum Beispiel Menschen sowie bestimmte Vogelarten –, scheinen auch ein Gefühl für Rhythmus zu haben.

„Wir wissen, dass unsere nächsten Verwandten, die nicht-menschlichen Primaten, trainiert werden müssen, um auf Rhythmus zu reagieren“, meint Studienautorin Laura Verga. Aber selbst dann würden sich ganz andere Fähigkeiten als beim Menschen zeigen. Doch was ist mit anderen Säugetieren, wie zum Beispiel Robben?

Robben-Rhythmus: Methoden aus der Säuglings-Forschung

Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut im niederländischen Nijmegen testeten junge Robben darauf, ob sie ohne Training Tonsequenzen unterscheiden können. Dazu bearbeiteten sie Tonaufnahmen mit Ruflauten anderer Seehunde und manipulierten sie wie folgt: Tempo (langsam vs. schnell), Noten- oder Ruflänge (kurz vs. lang) als auch die Regelmäßigkeit (rhythmisch vs. a-rhythmisch).

Gemessen wurde, wie lange sich der Kopf des Jährlings in Richtung des Reizes dreht. Dies ist eine Methode aus der Säuglingsforschung, das sogenannte „head-turning-paradigm“. Man vermutet, dass sie länger zuhören oder sich den Reizen aktiver zuwenden, wenn die Robben etwas hören, das auf Gefallen trifft.

Robben haben Lieblings-Rhythmen

Die Robben schauten häufiger, wenn die Vokalisationen länger, schneller oder rhythmisch regelmäßig waren. Das bedeutet, dass die einjährigen Robben, ganz ohne Training oder Belohnungen, spontan zwischen regelmäßigen und unregelmäßigen Sequenzen, Sequenzen mit kurzen vs. langen Tönen und Sequenzen mit schnellem vs. langsamem Tempo unterscheiden konnten. Und es zeigt auch, dass die Meeressäuger Lieblingsrhythmen haben könnten.

Ob diese junge Robbe sich zum Rhythmus der Wellen im Sand räkelt? Laut Studie wäre das eine Möglichkeit. © VincexBurton/Imago

Sind Robben die Ausnahme, oder können auch andere Tiere Rhythmen erkennen?

Als Nächstes wollen Verga und ihr Team herausfinden, ob Robben den Rhythmus in Lautäußerungen anderer Tiere oder auch in abstrakten Klängen wahrnehmen. Und ob andere Säugetiere die gleichen Fähigkeiten aufweisen: „Sind Robben etwas Besonderes, oder sind auch andere Säugetiere in der Lage, spontan Rhythmus wahrzunehmen?“, fragen sich die Wissenschaftler.

