Rottweiler und gerettete Baby-Katze sind beste Freunde – sie kuscheln zusammen

Von: Sina Lück

Baby-Katze Bruno kuschelt sich am liebsten ganz nah an Rottweiler-Hündin Isla. © beckkyd/TikTok

In einem süßen Video kuschelt ein Rottweiler mit einem Kätzchen. Warum die Tiere beste Freunde sind, lesen Sie in diesem Artikel:

In den Köpfen einiger Menschen gelten Rottweiler als aggressiv. Allein ihre mächtige Erscheinung flößt vielen Respekt ein. Daher ist die Hunderasse häufig im Polizeidienst und Grenzschutz anzutreffen. Obwohl Rottweiler wachsam sind und in Gefahrensituationen blitzschnell reagieren, haben sie auch eine friedvolle Seite. Kindern gegenüber verhalten sie sich aufgeschlossen und sanft. Das beweist ein Video, das Australierin Bec Daniels auf ihrem TikTok-Kanal beckkyd teilt. Darin geht Hündin Isla so liebevoll mit einem Kätzchen um, dass die Menschen im Netz dahin schmelzen. In welcher Position die Baby-Katze am liebsten mit der Rottweiler-Hündin kuschelt, verrät Landtiere.de.

Rottweiler Isla und Katzenbaby Bruno sind wie Pech und Schwefel. Seitdem Besitzerin Bec Daniels die kleine Samtpfote gerettet hat, sind die beiden nicht mehr zu trennen. Ihre Lieblingsbeschäftigung: zusammen kuscheln. Und genau das tun sie auch in einem aktuellen Video, das für große Begeisterung im Netz sorgt. Der süße Clip zeigt, wie das tierische Duo einen gemütlichen Sonntag verbringt.