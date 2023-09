Sachkundenachweis für Hunde: Nur in Niedersachsen Pflicht

Von: Anna Katharina Küsters

Baden-Württemberg möchte es Niedersachsen eigentlich gleichtun und einen verpflichtenden Sachkundenachweis für Hundehalter einführen.

In den vergangenen Jahren haben Hundeattacken auf Menschen in Deutschland zugenommen. So gab es zwischen 2008 und 2017 in Baden-Württemberg sogar fünf Fälle, in denen solch ein Angriff tödlich für die Person endete. Damit hat das Bundesland neben Nordrhein-Westfalen und Hessen am meisten tödlicher Vorfälle zu verzeichnen, in die ein Hund involviert war. Die Politik will deswegen einschreiten und einen Sachkundenachweis für Halterinnen und Halter verpflichtend einführen. Doch obwohl das Vorhaben sogar im Koalitionsvertrag der schwarz-grünen Regierung festgehalten ist, hat sich bisher wenig getan.

Der Unterschied zwischen Sachkundenachweis und Hundeführerschein

Beim Hundeführerschein arbeitet der Halter mit seinem eigenen Hund. © CHROMORANGE/Imago

Häufig ist von Hundeführerschein die Rede, wenn eigentlich ein Sachkundenachweis gemeint ist. Daher ist es wichtig, kurz die Unterschiede zwischen den beiden Begriffen klarzustellen. Sowohl Sachkundenachweis als auch Hundeführerschein bestehen aus einer theoretischen und praktischen Prüfung. Beim Sachkundenachweis liegt der Fokus allerdings eher auf den Fähigkeiten der Hundehalter, weswegen die praktische Prüfung auch mit einem bereits trainierten Hund stattfinden kann. Beim Hundeführerschein ist dies nicht der Fall: Hier muss der Hundehalter zeigen, wie gut er seinen eigenen Hund unter Kontrolle hat.

Jedes Bundesland entscheidet selbst

Grundsätzlich gibt es in Deutschland keine bundeseinheitliche Regelung, die einen Hundeführerschein oder Sachkundenachweis verlangt. Daher ist es den Ländern überlassen, eigene Vorschriften für die Haltung von Hunden festzuschreiben. Niedersachsen ist beispielsweise bisher das einzige Bundesland, dass einen Sachkundenachweis verpflichtend vorschreibt. Laut dem Niedersächsischen Ministerium für Verbraucherschutz müssen Hundehalter dort folgende Dinge erfüllen:

Anmeldung des Hundes beim zentralen Hunde-Register

theoretischer und praktischer Sachkundenachweis: Die theoretische Prüfung muss bereits vor Anschaffung des Hundes absolviert werden, die praktische innerhalb des ersten Jahres der Hundehaltung

Hunde, die älter als sechs Monate sind, müssen verpflichtend einen Erkennungschip (Transponder) eingesetzt bekommen

für Hunde, die älter als sechs Monate sind, müssen Halter eine Haftpflichtversicherung abschließen

wer als gefährlich geltende Hunde halten möchte, braucht die Erlaubnis der zuständigen Behörde

Doch nicht in allen Bundesländern gibt es solch strenge Vorschriften. In Bayern braucht beispielsweise niemand einen Hundeführerschein oder Sachkundenachweis vorzulegen. Einzige Ausnahme: Der Hund gilt als gefährlicher Hund. Dann ist ein sogenanntes Negativzeugnis vorzuzeigen, welches eine offizielle Prüfung voraussetzt.

Baden-Württemberg will nachziehen

Der Plan besteht schon länger, an der Umsetzung hapert es allerdings noch. Baden-Württemberg will sich laut Koalitionsvertrag am Vorbild Niedersachen orientieren und bis Ende 2026 einen verpflichtenden Sachkundenachweis für alle Menschen einführen, die sich einen Hund kaufen. Laut der Badischen Zeitung werde momentan an einem entsprechenden Gesetzesentwurf gearbeitet. Ungeklärt ist bisher allerdings die Frage, was Menschen machen müssen, die bereits jahrelang einen Hund besitzen. Außerdem ist noch nicht organisiert, wer sicherstellt, dass bei einem Hunde-Neukauf der Besitzer auch wirklich einen Sachkundenachweis vorzeigen kann.

Die Legislaturperiode geht noch bis 2026. Ob die Landesregierung es bis dahin schafft, den verpflichtenden Sachkundenachweis einzuführen, ist weiterhin unklar.