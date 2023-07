Schädling im Garten: Was tun bei Dickmaulrüsslern?

Von: Teresa Knoll

Teilen

Alle Jahre wieder haben Gärtner und Landwirte mit Schädlingen zu kämpfen. Einer davon ist der Dickmaulrüssler. Lesen Sie hier, was man gegen ihn tun kann:

Mehr zum Thema Dickmaulrüssler bekämpfen – wie Du den Garten-Schädling loswirst

Alle Gärtner kennen das Gefühl, wenn sie angeknabberte Blätter an ihren Pflanzen entdecken. Der Dickmaulrüssler ist einer dieser Käfer, der den Gewächsen im Sommer zusetzt. Sowohl die adulten Tiere als auch die Larven können großen Schaden an Nutz- und Zierpflanzen anrichten.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, wie man am besten gegen den Dickmaulrüssler im Garten vorgeht.

Der Dickmaulrüssler kommt in Europa, Asien und Nordafrika mit etwa 1.000 Arten und Unterarten vor. In Deutschland treten immer mehr südliche Arten auf. Teilweise gilt er in diversen Bundesländern sogar als einer der Hauptschädlinge. (resa)