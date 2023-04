Schaf entdeckt Trampolin-Hüpfen für sich – „Alle Tiere lieben es, sich wieder jung zu fühlen“

Von: Juliane Gutmann

Sie grasen, ruhen sich aus oder fressen: Schafe zu beobachten, würden viele als eher weniger spannend beschreiben. Doch es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel ein Trampolin-springendes Schäfchen.

Wir zählen Schäfchen im Schlaf, backen Osterlämmer oder kaufen Kleidung aus Schafwolle. Viele zählen Lämmer und Schafe auch zu ihren Lieblingstieren. Die Herdentiere sind seit Jahrhunderten wichtig für den Menschen. Nicht nur wegen ihrer Wolle oder dem Fleisch. Sie „mähen“ an Dämmen oder zwischen Solaranlagen auch als Nutztiere das Gras. Auch die Lüneburger Heide würde, so wie sie ist, nicht existieren, wenn nicht 9.000 Heidschnucken in 13 Herden an 365 Tagen im Jahr durch die Heideflächen der Lüneburger Heide streichen würden, so eine Information auf der Website der Lüneburger Heide. Denn als natürliche Gärtner sorgen Schafe dafür, dass das biologische Gleichgewicht dort erhalten bleibt.

Doch Schafe sind weit mehr als Nutztiere. Wer mit ihnen groß geworden ist, sich beruflich viel mit den Tieren beschäftigt oder einfach nur Schaf-Fan ist, weiß: Sie sind keinesfalls alle gleich, sondern haben ihre Eigenheiten, Witz und Lieblingsbeschäftigungen. Auch an recht menschlichen Hobbys finden manche Schafe Gefallen, wie ein Instagram-Video beweist.

Schaf hört nicht mehr auf, auf einem Trampolin herumzuspringen

Ein Schaf, das sichtlich Spaß am Trampolinspringen hat: Ein Video auf dem Instagram-Kanal „animalsabove“ zeigt ein besonders aktives Schäfchen. Es springt immer wieder auf einem Trampolin in die Höhe – und will gar nicht mehr damit aufhören. Ein kleines Kind beobachtet es und springt solidarisch mit.

Immer wieder scharrt das Schaf mit den Hufen auf dem Trampolin und springt sodann wieder in die Höhe.

„Wie Menschen fühlen sie all die Emotionen, Glück, Vergnügen“ – Instagram-User sind verzückt

Schafe hätten Hobbys, wenn wir ihnen die Möglichkeit geben würden. Das lässt ein Instagram-Clip vermuten. © Sergei Malgavko/Imago

Wo sich das süße Schauspiel zugetragen hat, ist leider nicht bekannt. Auch, ob das Schaf regelmäßig zum Trampolin zurückkehrt, um darauf herumzuhüpfen, bleibt ein Geheimnis. Ein Instagram-Hit ist das Schäfchen aber in jedem Fall: Knapp 392.000 Mal wurde das Video bereits mit „Gefällt mir“ markiert.

Die Trampolin-Aktion des Schafs verzaubert die Instagram-User. Unter dem Video kommentieren Sie:

Ich weiß nicht warum, aber ich habe auf einen Rückwärtssalto gewartet.

Wie Menschen fühlen sie all die Emotionen, Glück, Vergnügen, Trauer und Angst – so bitte esst sie nicht 🙏

Alle Tiere lieben es, sich wieder jung zu fühlen 😍

Freunde, nicht Essen ❤️

Pure Liebe!!!! Jede lebende Kreatur braucht ein Leben voller Freude und Glück ❤️

