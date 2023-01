Schlangen in Rheinland-Pfalz ausgesetzt: 14 Königspythons erfroren

Von: Teresa Knoll

Die winterlichen Minusgrade überlebten 14 Königspythons nicht, die in Rheinland-Pfalz ausgesetzt wurden. Lesen Sie hier mehr über den Schlangen-Vorfall:

Besonders grausam hat ein Schlangenbesitzer in Rheinland-Pfalz gehandelt: Aus irgendeinem Grund wollte er 14 Königspythons loswerden und setzte sie einfach bei Minusgraden aus. Die Tiere waren alle erfroren, als sie endlich entdeckt wurden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, um dem Tierquäler auf die Spur zu kommen.

Auf der Facebook-Seite schreibt das Wildtierzentrum, dass die Tüte, in der die Tieren ausgesetzt worden waren, nicht richtig verschlossen gewesen sei. So hätten es einige der Schlangen geschafft, auf eine Wiese in der Nähe zu kriechen, doch das half ihnen leider auch nichts mehr. (resa)