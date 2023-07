Schnecken vertreiben – was gegen die Weichtiere im Garten hilft

Von: Teresa Knoll

Eine der wohl gefürchtetsten Plagen für Gärtner sind Schnecken. Glücklicherweise gibt es Hausmittel, mit denen man die Biester von seinem Gemüse fernhält:

Löcher im Salat? Angefressene Blätter? Jeder Gärtner wird sich in dieser Situation an den Kopf fassen. Wenn Schnecken erst mal das leckere Gemüse gefunden haben, heißt es, schnell handeln, um die Pflanzen zu retten. Was die schleimigen Weichtiere anlockt und was man gegen sie tun kann, wenn sie den Garten heimsuchen, verrät LUDWIGSHAFEN24.

Wo kommen die vielen Schnecken im Garten her?

Viele Schnecken deuten darauf hin, dass etwas mit dem Garten nicht stimmt. Das können fehlende Fressfeinde sein wie Igel, Kröten oder Blindschleichen, so der NABU. , Auch Monokulturen locken die Kriechtiere an, vor allem natürlich, wenn die Pflanzen zum Lieblingsfutter der Schnecken gehören, wie waschbaer.de erklärt.

Übrigens: Es sind vor allem die Nacktschnecken, die die Pflanzen fressen und nur wenige Arten mit Gehäuse. Die große Weinbergschnecke frisst sogar die Gelege der Nacktschnecken und hilft so dabei mit, dass sie nicht überhand nehmen. Nervig kann auch der Dickmaulrüssler sein, den man nur mit bestimmten Methoden aus dem Garten vertreiben kann.

Wann kommen Schnecken in den Garten?

Manche Schnecken sterben, nachdem sie ihre Eier abgelegt haben, andere halten Winterschlaf oder verfallen in Winterstarre. Wenn die Temperaturen im Frühling wieder steigen, erwachen sie und begeben sich auf Nahrungssuche.

Im Frühling werden auch viele Gemüsesorten und Blumen neu ausgesät. Ein gefundenes Fressen für die Nacktschnecken. Wie waschbaer.de erklärt, gibt es bestimmte Pflanzen, die sie sehr gerne mögen und andere, die sie verschmähen. Doch es kann auch vorkommen, dass die Weichtiere über ungeliebtes Grünzeug herfallen – vor allem, wenn es sich um junge Gewächse handelt.

Unbeliebter Besuch: Was tun bei Schnecken im Garten?

Hilfreich ist es, eine Mischkultur im Garten anzulegen. Dabei müssen Pflanzen, die die Nacktschnecken gerne mögen, neben Pflanzen gesetzt werden, die sie nicht mögen. Laut waschbaer.de fressen sie besonders gerne folgende Pflanzen:

Gemüse: Bohnen, Chinakohl, Erdbeeren, Kopfsalat, Kohlrabi, Kürbis, Paprika, Sellerie, Zucchini, Weißkohl

Kräuter: Basilikum, Dill, Kresse, Marienblatt, Mariendistel, Petersilie, Senf

Blumen: Astern, Petunien, Dahlien, Funkien, Rittersporn, Sonnenhut, Sonnenblumen, Studentenblumen (Tagetes), Zinnien

Unbeliebt bei den Schleimern sind dagegen folgende Gewächse:

Gemüse: Endivie, Fenchel, Feldsalat, Knoblauch, Lauch, Mangold, Rote Bete, Rote Salate, Radicchio, Zuckerhut

Kräuter: Beifuß, Bohnenkraut, Borretsch, Dost, Eberraute, Lavendel, Oregano, Pfefferminze, Rosmarin, Salbei, Ysop, Wermut, Weinraute

Blumen: Frauenmantel, Königskerze, Kalifornischer Mohn, Kornblume, Maiglöckchen, Malven, Pfingstrosen, Ringelblumen, Schafgarben, Schlüsselblumen

Man sollte jedoch nicht vergessen, dass viele Schneckenarten mit Gehäuse tote Pflanzen und Tiere fressen. Sie sind also eine Art Gesundheitspolizei für den Garten. Diese muss man also nicht unbedingt vertreiben. Besonders unangenehm kann die Begegnung mit Grasmilben werden – Hausmittel und vorbeugende Maßnahmen können Hund und Herrchen schützen.

Welches Hausmittel hilft gegen Schnecken?

Am bekanntesten ist wohl die Bierfalle: Hierzu wird einfach Bier in ein Glas gekippt, in dem die Kriecher dann ertrinken. Weiter kann man Schnecken mit Salz bekämpfen, das sie austrocknet. Auch Backpulver kann helfen: Es bläht sich im Magen des Tieres auf, sodass sie verendet. Diese Methoden sind allerdings qualvolle Todesarten und sollten vermieden werden.

Weitere, etwas weniger grausame Methoden, um die ungeliebten Gäste fernzuhalten, sind der Schneckenzaun, der um die Pflanzen gezogen wird und sie schützt. Auch Kupferband oder spezielle Gele können Schnecken abhalten, da sie ungern darüber kriechen. Saugfähiges Material wie Sägespäne oder Kalk wirken ebenso. (resa)