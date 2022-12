„Wäre gestorben“: Frau spürt „etwas“ unter ihrem Oberteil – Netz rastet wegen Maus aus

Von: Jasmin Farah

Teilen

Eine betagte Dame glaubt, dass sich irgendetwas unter ihrer Kleidung befindet. Peinlich nur, dass sie sich gerade in aller Öffentlichkeit befindet. Am Ende erschrickt fast jeder um sie zu Tode.

Eine verfahrene Situation: In der Öffentlichkeit wollen die wenigsten unangenehm auffallen. Wenn man jedoch belästigt wird, fällt es schwer, cool zu bleiben. Eine ältere Dame schafft es, wofür sie zahlreiche TikTok-User bewundern. Denn der Seniorin passiert etwas, dass manche in Panik versetzt und sie dazu veranlasst hätte, schreiend wegzulaufen. Denn sie spürt „etwas“ unter ihrem Oberteil herumkrabbeln. Dumm nur, wenn man unauffällig bleiben will und ein anderer Mensch dies bemerkt und mit der Handykamera alles filmt. Doch was genau ist passiert?

Ältere Dame hat etwas unter dem Oberteil – dann läuft Maus weg

Im Videoclip ist zu sehen, wie die Frau besorgt dreinschaut, aber versucht, die Ruhe zu bewahren. Ein junger Mann, der wohl zu ihr gehört, zieht ihr Shirt etwas hoch. Da sie aber mehrere Lagen anhat, dauert das ein wenig. Schließlich werden beide ungeduldiger, man merkt, wie der Mann heftiger an dem Oberteil der älteren Dame zu zupfen anfängt.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Dann geht alles ganz schnell: Als der Mann das Oberteil am Rücken anhebt, kommt plötzlich eine Maus hervor, die blitzschnell davon läuft. Die umstehenden Menschen erschrecken sich und springen sofort aus dem Weg. Unter dem Clip steht nur: „Wie würdest du reagieren?“ Ein Mann hingegen findet Mäuse süß und ist sogar ihr bester Freund. Bei einer Familie darf sie sogar im Haus leben, weil sie wie eine Filmfigur aussieht. Und von wegen Katz und Maus: Eine Maus darf sogar bei einer Katze auf dem Rücken reiten.

„Wie würdest du reagieren?“: TikTok-User kriegen sich nicht mehr ein

Kein Wunder, dass das Video auf TikTok viral geht, es ist bereits fast 15 Millionen Mal geklickt worden und hat fast eine Million Likes erhalten. Die meisten ekeln sich in den Kommentaren vor der kleinen Maus und erklären, dass sie nie so ruhig geblieben wären wie die alte Dame. Hier eine Auswahl der lustigsten Kommentare:

„Wie gechillt die ist. 😳 Ich würde so rennen und mich dabei ausziehen. 🤣🤣🤣“

„Ich würde aus Reflex sterben.“

„Was ist da, will es nicht zu Ende sehen.“

„HANNES, MACH ES WEG, MACH ES WEG, DU: AHHHHHHHHHHH.“

„OMG, diggga, hätte geheult.“

„Direkter Herzinfarkt.“

„Neue Angst freigeschaltet.“

„Wäre gestorben.“