Robbe sorgt bei Aquarium-Besucherin nach einer harten Woche für Serotonin

Von: Ulrike Hanninger

Der Besuch eines Aquariums bescherte einer jungen Frau in New York ein ganz besonders Erlebnis mit einer Robbe – inklusive „Glückshormon“ Serotonin.

Bei der Ausschüttung des Hormons Serotonin entspannt sich der Körper und man empfindet Glücksgefühle. Dass eine junge Frau nach einer anstrengenden Woche genau dies fühlen durfte, verdankt sie einer Robbe. Diese traf sie ganz zufällig bei einem Besuch im New York Aquarium. Zur großen Freude der Community teilt sie die Begegnung auf TikTok.

TikTok-Video der Robbe bewirkt auch bei Zuschauern Serotonin-Ausschüttung

Nach einer besonders harten Woche entschied sich @sealkiecove für einen Besuch im New York Aquarium. Nie hätte die junge Frau sich vorstellen können, was dann in der Robben-Ausstellung passierte. Sie und eine Robbe sahen sich durch die Scheibe an und es begann so etwas wie ein Tanz. Die Robbe spiegelte alle ihre Bewegungen und folgte ihr nach links und nach rechts. Zum Schluss bedankt sich die Besucherin mit einem Herz-Emoji bei ihrem „Kumpel“ für das Serotonin. Zurecht, denn Glückshormone spürt man selbst beim Gucken des Videos.

Robben sind von Natur aus verspielt

Die Begriffe Seehund und Robbe werden häufig synonym verwendet. Wie der World Wide Fund For Natur (WWF) informiert, ist Robbe ein Sammelbegriff, während Seehunde eine eigene Art bilden. Sie alle lösen mit ihren kugelrunden Augen und dem knuffigen Gesicht viel Begeisterung aus, wie kürzlich, als ein Robbenbaby einen Stein mit seiner Mutter verwechselte. Dabei darf man allerdings nicht vergessen, dass Robben Raubtiere sind, denen der Mensch besser nicht zu nahe kommt. National Geographic ergänzt, dass die Tiere sehr verspielt seien und von Natur aus neugierig. Eine Studie bescheinigt ihnen außerdem musikalisches Taktgefühl.

TikTok-Community ist Feuer und Flamme für Robbe Murphy

Die Follower interessieren sich in ihren Kommentaren stark für Murphy. Sie stellen Fragen und wünschen der Robbe alles Gute. Schön auch, dass sich ein anderer User, der die Robbe ebenfalls kennt, zur Beantwortung der Fragen Zeit nimmt. So erfährt man unter anderem, dass sie Murphy heißt, drei Jahre alt ist und ihre Eltern Coral und Pickles (Koralle und Gurke) genannt werden.

„Ich wünsche Murphy alles Gute!! Was für ein süßer Schatz!“ 💖

„Können wir mehr über Murphy erfahren? Sie ist zu wertvoll! Wie alt ist sie?“

„Absolut, ich liebe es, über sie zu sprechen! Sie ist drei Jahre alt und ihre Eltern – Coral und Pickles – leben auch im New York Aquarium!“ 💕

„Ich muss dringend ins Aquarium gehen.“

„Das ist so süß.“ 🥹 🤍