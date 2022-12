Wie Sie Ihr Haustier an Silvester beruhigen können – nicht nur viele Hunde sind verängstigt

Teilen

Hunde haben ein feines Gehör. An Silvester ziehen sich manche lieber an ihren Lieblingsplatz zurück. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Viele Haustiere geraten in der Silvesternacht in Stress und ziehen sich ängstlich zurück. Gerade jetzt sollten Sie Ihren Vierbeiner auf keinen Fall allein lassen.

Silvester kann für Tier und Mensch zur wahren Geduldsprobe werden. Denn viele Haustiere leiden massiv unter den lauten Knallgeräuschen oder werden gar panisch, wenn in der Nähe ein Feuerwerkskörper in den Himmel steigt. Tierexperten zufolge ist die Zeit um den Jahreswechsel gerade für viele Hunde das schlimmste Erlebnis im ganzen Jahr. Aber auch Katzen geraten mit ihrem feinen Gehör an Silvester oft in Stress und schlüpfen, wenn es draußen knallt, verängstigt unters Bett. Meerschweinchen oder Kaninchen flüchten erschrocken in ihr Häuschen.

Wie kann man sein Haustier an Silvester beruhigen? Und welche Vorkehrungen lassen sich treffen, um es den Fellnasen ein wenig einfacher zu machen? Landtiere.de erklärt die wichtigsten Tipps für Tierbesitzer mit Blick auf den Jahreswechsel.

Die wichtigste Voraussetzung dafür, dass sich der Vierbeiner daheim entspannen kann: Dass jemand daheim ist. Ist der Hund an Silvester nervös, sollten Sie sich zum Beispiel ins Schlafzimmer oder in einen anderen ruhigen Raum zurückziehen, der nicht zur Straße zeigt. Manche Hunde dürfen an Silvester (ausnahmsweise) auch im Bett schlafen. Katzen legen sich zudem gern an einen warmen, kuscheligen Lieblingsplatz. Ist Ihr Haustiere dagegen gewöhnt, in seinem Körbchen zu schlafen, sollten Sie ihm genau das am Silvesterabend als Rückzugsort bereitstellen. Für Meerschweinchen oder Kaninchen eignet sich am besten ein Häuschen im Stall oder Gehege, wo sie genügend Platz haben und sich gleichzeitig sicher fühlen können.