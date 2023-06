Goldstatus: Golden Retriever Tucker Budzyn verdient bis zu eine Million Dollar – pro Jahr

Von: Sophie Kluß

Im Fall von Goldie Tucker Budzyn ist seine Rassebezeichnung wörtlich zu nehmen: Mit Einnahmen von etwa einer Million Dollar jährlich ist nicht nur sein Fell, sondern auch sein Bankkonto wahrhaft golden.

Golden Retriever gehören weltweit zu den beliebtesten Hunderassen. Im Fall eines besonderen Goldies macht sich das auch auf seinem Bankkonto bemerkbar: Die Rede ist von Tucker Budzyn, auf seinen diversen Social-Media-Profilen nur „Tucker, der Golden Retriever“ genannt.

Und eines muss man zugeben: Tucker ist einfach wunderschön. Sein goldenes Fell glänzt herrlicher als Menschenhaar in Shampoo-Werbungen, äußerst fotogen stellt er sich jeder Challenge, die Frauchen Courtney Budzyn sich für ihn ausdenkt und selbst in den absurdesten Situationen findet ihn die Community einfach unglaublich süß. Auch die braunen Hundeaugen, die treu in die Kamera blicken, bringen die Herzen zahlreicher Hundeliebhaber zum Schmelzen. Und das zahlt sich aus: Laut Yahoo Style Deutschland verdient der vierbeinige Social-Media-Star mit diversen Accounts auf den bekannten Portalen Instagram, Facebook, TikTok, YouTube und Twitter etwa eine Million US-Dollar für seine Besitzer – und das nicht etwa über sein gesamtes Hundeleben hinweg, sondern pro Jahr.

Der sogenannte Petfluencer versorgt insgesamt rund 25 Millionen treue Follower mit tierischem Content. Zuletzt war ein süßer Ratgeber-Beitrag auf dem Instagram-Kanal @tuckerbudzyn mit fast 29 Millionen Klicks viral gegangen:

Dort wird anhand der Darstellung verschiedener Alltagssituationen mit Golden Retrievern erfragt, ob Interessenten wirklich und mit allen Konsequenzen einen Goldie haben möchten. So wird beispielsweise gezeigt, wie das Fell der Lieblinge überall im Haus herumschwirrt oder dass „extreme Staubwedel-Verführung“ – gemeint sind die anmutigen Ruten der Fellnasen – „dein Mädchen mit nur einem Schwanzwedeln wegnehmen kann.“

Hunde sind wie Engel – nur mit vier Beinen und ganz viel Fell.

Petfluencer Tucker Budzyn: Digital Creator setzt auf 100 % Niedlichkeit

Beim Blick auf die diversen Social-Media-Accounts des hübschen Golden Retrievers wird deutlich, dass Frauchen Courtney auf Niedlichkeit und Nähe zum Alltag setzt. Das Konzept scheint aufzugehen: Neben zwei Auszeichnungen mit dem „Pet Influencer Award Winner“ verdient der fünfjährige Tucker Budzyn mit seiner Social-Media-Präsenz außerdem den Familienunterhalt – und davon nicht zu knapp: Rund eine Million US-Dollar fließen dank der fleißigen Fellnase jährlich auf das Konto der Familie Budzyn. Ganze 40.000 bis 60.000 Dollar verdient der Rüde beispielsweise mit einem einzigen Beitrag auf YouTube. Auf Instagram ist die Bezahlung ähnlich hoch: Für drei bis acht Beiträge fährt Tucker etwa 20.000 Dollar ein.

Im Business schon ein alter Hase: Tucker ist seit 2018 im Geschäft

Bereits seit 2018 ist Tucker als vierbeiniger Geschäftsmann tätig und entlockt den Millionen Nutzern zahlreiche verliebte Kommentare. Auch auf TikTok ist Big Business angesagt: Dort gibt es pro Post eine geschätzte Bezahlung zwischen 6.656 bis 11.094 US-Dollar. Damit ermöglicht Tucker seinen beiden Besitzern, Frauchen Courtney und ihrem Ehemann Mike, ein unabhängiges Leben. Inzwischen haben laut dem CNN-Ableger News18 beide ihre alten Jobs aufgegeben, um sich in Vollzeit um Tucker zu kümmern – Win Win für den herzigen Goldie.

Golden Retriever Tucker: Bereits im Alter von 12 Wochen ein Star

Als Courtney den kleinen Vierbeiner 2018 im zarten Alter von acht Wochen bekam, richtete sie ihm bald darauf einen eigenen Instagram-Account ein. Sein erstes virales Video gelang Tucker nur einen Monat später, wie Courtney erzählt: „Wir haben ihm einen Eiswürfel gegeben, und er hat ihn angeknabbert. Ich war verblüfft, dass sich so viele Leute für meinen Hund interessierten wie ich selbst. Als er sechs Monate alt war, hatte er 60.000 Follower. Es war der Wahnsinn.“ Inzwischen ist der Golden Retriever im Business etabliert und durfte bereits für verschiedene Marken eigene Produktlinien entwerfen – eine wahrlich goldene Erfolgsstory.

Zugegeben: Alleiniger Ernährer der Familie Budzyn ist Tucker seit 2021 nicht mehr. Denn inzwischen hat er sein Talent zum Geldverdienen weitervererbt – an seinen ebenso niedlichen wie wunderschönen Sohn Todd (@toddbudzyn). Gemeinsam verdienen sich die beiden wahrhaft goldene Nasen.