Kater entdeckt teures Spielzeug: „Warum ist meine Stromrechnung so hoch?“

Von: Lara-Sabrina Kiehl

In Kater Orion schlummert ein neugieriger Entdecker. Sein neuester Fund könnte allerdings zum wohl teuersten Spielzeug aller Zeiten werden.

Katzen sind besonders neugierig. Sie lieben es, Dinge zu entdecken und lernen dadurch stets dazu. Die Neugierde ist für Samtpfoten sogar lebenswichtig, denn durch ihr Erkundungsverhalten entdecken sie neue Futterquellen und sichere Rückzugsorte. Manchmal entdecken sie aber auch andere interessante Sachen, wie ein TikTok Video zeigt. Darin zu sehen ist Kater Orion, der nicht nur neugierig, sondern anscheinend auch noch ein kleiner Technikfreak ist. Einziges Problem: sein Entdeckergeist könnte für Frauchen ziemlich teuer werden.

Ein Thermostat, der an der Wand hängt, zieht die volle Aufmerksamkeit des schwarzen Katers auf sich. In dem Clip streckt sich Orion nach oben, um an dieses interessante „Ding“ zu kommen. Seine Nase hält er ganz nah an die spannende Technik, die er auch gern direkt selbst austestet.

Mit seinen Pfoten erkundet er die Drehfunktion des Thermostaten. Und es tut sich was: Der Bildschirm wird auf einmal gelb. Orion richtet sich noch mehr auf. Für ihn ist es spannend zu sehen, was er mit seinen Pfoten erreichen kann, als er die Temperatur von 23 Grad auf 24 Grad hochdreht.

Kater entdeckt teures Spielzeug: Aufrüsten, um Kostenexplosion zu vermeiden

Zufrieden scheint er mit der neuen Einstellung aber nicht zu sein und dreht die Temperatur schnell wieder runter. Zu dem Video heißt es: „Die Katze hat also gelernt, wie man die Temperatur reguliert. Das ist genau das, was wir brauchten.“ Der Clip von „malloryhascats“ hat sich auf TikTok mittlerweile viral verbreitet. Mehr als 840.000 User haben sich bisher angesehen, wie der pfiffige Kater den Thermostaten ausprobiert. Und über 64.000 User gaben ein Like.

In einigen Kommentaren geben die User Tipps, wie die Besitzer von Orion sich vor einer zu hohen Rechnung schützen können. Ihr Rat „ein Passwort als Sperre einrichten“ oder die „Möbel verrücken, sodass er nicht mehr an den Thermostat kommt“. In der Beschreibung des Clips gibt seine Besitzerin daraufhin ein Update und berichtet, dass der Thermostat nun gesperrt sei und nur noch über ein Smartphone bedient werden könne. Dazu schreibt sie: „Wir kommen schon klar, bis Orion lernt, wie man mit dem Telefon umgeht.“

Die TikTok-Community feiert den smarten Kater und sein neues Spielzeug. In über 500 Kommentaren teilen sie ihre Gedanken mit anderen. Hier eine kleine Auswahl.

„Gib ihm die Heizungsrechnung.“

„Papa: Wer hat die Heizung aufgedreht? Kinder: Das war die Katze. Papa: Hört auf, der Katze die Schuld zu geben. Katze:😎.“

„Sag mir noch einmal, dass Katzen nicht intelligent sind.“

„Wenn er es einstellen kann, kann er es auch bezahlen 😂.“

„Warum ist meine Stromrechnung so hoch?😳“

„Katzen sind viel schlauer, als die Menschen ihnen zutrauen!“

„Das Elektrizitätswerk muss ihn bestochen haben.“