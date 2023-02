Stubentiger vermisst – Tipps für die Suche nach der Katze

Von: Pauline Wyderka

Teilen

Während manche Tiere geborene Streuner sind, sind die Gefahren für die flauschigen Freunde draußen nicht zu unterschätzen. Lesen Sie hier, was zu tun ist, wenn die Katze verschwindet:

Der Albtraum für alle Katzenhalter: Das geliebte Tier ist verschwunden. In manchen Fällen mag es sein, dass die vermisste Katze sich auf Abwegen befindet und von alleine wieder nach Hause findet. Doch was tun, wenn die Mieze fortbleibt? Während der Instinkt der meisten sorgenvollen Besitzer ist, Zettel aufzuhängen, gibt es noch ein paar weitere Dinge, die man beachten sollte sowie Möglichkeiten, die die Chance auf eine erfolgreiche Suche erhöhen.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, was man tun sollte, um die vermisste Katze wiederzufinden.

Während bei vielen tierischen Mitbewohnern, ob Hund, Vogel oder Lieblingssalamander, das Verschwinden recht schnell auffällt, ist das bei Katzen nicht so einfach. Doch früher oder später stellt man fest: Etwas stimmt nicht. Spätestens, wenn der Stubentiger sein Abendessen verpasst, ist in den meisten Fällen Alarmstufe Rot angesagt. (paw)