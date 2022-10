Studie: Hundebesitzer schauen lieber mit ihrem Vierbeiner fern als mit dem Partner

Von: Janine Napirca

Einer Studie zufolge sehen viele Menschen lieber mit ihrem Hund als mit ihrem Partner fern. Den Ergebnissen zufolge lieben Welpen „Game of Thrones“.

Kuscheln Sie gerne mit Ihrem Hund auf dem Sofa, während Sie fernsehen? Lieber noch als mit Ihrem Partner? Damit sind Sie nicht allein. Etwa 40 Prozent aller Hundebesitzer sehen lieber mit Ihrem Vierbeiner fern als mit dem Partner oder den Kindern. Das sagt zumindest eine Studie der Haustierbetreuung Rover. Welche spannenden Ergebnisse über das Fernsehverhalten von Hund und Mensch aus der Studie außerdem hervorgehen, erfahren Sie im Folgenden.

Sehen Sie sich gemeinsam mit Ihrem Hund Serien und Filme im Fernsehen an?

Die Haustierbetreuung Rover hat herausgefunden, dass Herrchen oder Frauchen nicht nur am liebsten mit Ihren Tieren fernsehen – 57 Prozent der befragten Hundemamas und -papas warten sogar so lange, bis der Hund im Wohnzimmer oder Schlafzimmer ist, bevor sie einen Film oder eine Serie anmachen. 70 Prozent der Befragten richten vor der Fernsehsendung alles so ein, dass der Hund es bequem hat. Einige bereiten sogar Snacks für den Hund vor, um gut gewappnet für den gemeinsamen Fernsehabend zu sein.

Einer Studie zufolge sehen viele Menschen lieber mit ihrem Hund als mit ihrem Partner fern – zu den Lieblingsserien der Vierbeiner gehört „Game of Thrones“. © Leungchopan/Imago

Nicht nur vor dem Fernseher, auch im Fernsehen machen Hunde eine gute Figur: „Snoopy“, „Pluto“, „Lassie“ – welche berühmten Fernsehhunde kennen Sie noch?

Fernsehkonsum ist bei Mensch und Tier durch die Coronapandemie stark angestiegen

Aus der durchgeführten Studie geht außerdem hervor, dass der Fernsehkonsum von Mensch und auch Hund durch die Coronapandemie stark gestiegen ist. Das liegt mitunter daran, dass immer mehr Menschen und Haustiere mehr Zeit zu Hause verbringen. Von 1000 befragten Welpeneltern sehen 70 Prozent sehr oft oder sogar immer mit ihren Hunden fern. 42 Prozent der Umfrageteilnehmenden kuscheln acht bis 15 Stunden wöchentlich mit den geliebten Vierbeinern vor dem Fernseher, 21 Prozent sogar mehr als 16 Stunden pro Woche.

Schauen Sie mit Ihrem Hund fern? Welpen lieben „Game of Thrones“

Am liebsten sehen Hundebesitzer mit ihren Hunden Komödien (etwa ein Drittel) und Actionfilme (27 Prozent). Laut 60 Prozent der Befragten haben ihre Hunde Lieblingsserien und -filme. So soll beispielsweise die HBO-Serie „Game of Thrones“ sehr beliebt bei den Vierbeinern sein. Auch „Animal Planet“, „Euphoria“ und „Wonder Woman“ wurden häufig genannt.

Hunde verfolgen ebenso wie Menschen die Handlung im Fernsehen und reagieren beispielsweise durch Bellen, wenn sie einen anderen Hund im Fernsehen erkennen, wie die Ergebnisse der Studie zeigen. Dass Sie gerne mit Ihrem Vierbeiner fernsehen, beweist, wie gerne Sie Zeit mit ihm verbringen und wie sehr Sie Ihr Haustier lieben. Woran Sie hingegen erkennen, dass Ihr Hund Sie liebt, lesen Sie hier.