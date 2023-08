Jeden Morgen vergisst ein Hund, wo sich die Tür befindet und bringt damit die TikTok-Community zum Lachen

Finden manche Hunde ihre Menschen nicht blitzschnell, ist das Drama oftmals groß. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Die Orientierung fällt manchen Menschen schwer. Doch wenn auch Hunde Probleme damit haben, führt das zu lustigen Ereignissen. Wie im Fall von Bear, der schließlich verzweifelt um Hilfe ruft. Lesen Sie hier mehr.

Immer wieder berichten Medien über die erstaunliche Heimreise von eigentlich vermissten Vierbeinern. Manchmal liegen hunderte Kilometer zwischen den Fellnasen und ihrem Zuhause. Doch wie schaffen sie es, diese erstaunlichen Distanzen zu meistern? Dank verschiedenen biologischen Hilfestellungen, wie beispielsweise ihren ausgezeichneten Spürnasen oder der Fähigkeit, magnetische Felder wahrzunehmen, sind Hunde im Normalfall wahre Meister der Orientierung.

„Ein schwerer Fall von Diva“ – Hund Bear findet die Haustüre nicht mehr

Kein wirklicher Meister der Orientierung ist hingegen der kleine Bear. Zumindest macht er diesen Anschein auf die Außenwelt. In einem viralen TikTok-Video zeigt sein Frauchen @bigwendyyy seine Schwierigkeiten damit, nach einem morgendlichen Ausflug in den Garten, die Türe zum Haus wiederzufinden. „Jeden Morgen vergisst er, wo die Tür ist und schreit dann, wenn er denkt, er wäre ein Waise“, schreibt die Hundebesitzerin in ihrem Video. Bisher haben sich mehr als 55 Millionen Nutzer den lustigen und zugleich rührenden Clip angesehen – genauso wie Landtiere.de.