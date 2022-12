„Du hast den falschen erwischt“: Mann ärgert Taube – die holt ihre ganze Familie

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Wenn es hart auf hart kommt, halten Familien meist fest zusammen. Auch bei Tauben ist das scheinbar so, stellt ein Mann überraschend fest.

Das Sprichwort „Blut ist dicker als Wasser“, kennen vermutlich viele. Im Grunde besagt es, dass der Zusammenhalt und die Bindung zwischen Verwandten und Familie besonders stark ist. Vor allem, wenn es um die Verteidigung und den Schutz eines Familienmitglieds geht. Wie ein Video zeigt, scheint das sogar auf Tauben zuzutreffen, denn „sogar Vögel holen ihre Cousins“, wie „pieceforyou“ in einem Video auf TikTok zeigt.

„Du hast den falschen erwischt“: Mann ärgert Taube – die holt ihre ganze Familie

Das waren „Hände, die zu weit gingen“, heißt es in einem der über 3.000 Kommentare zu dem Clip, der folgendes zeigt. Eine Taube sitzt alleine auf einem Treppengeländer eines Bahnhofs, während sich jemand mit einer Kamera dem Tier nähert. Links im Bild erscheint eine Hand und eine Männerstimme ertönt: „Was geht ab? Alles gut?“ Bellende Beschützer hat ein Elster-Baby, das gerettet wurde.

Doch dem Tier kommt die Hand des Mannes viel zu nah. Die Taube hebt ihre Flügel und flattert in die Luft, setzt sich kurz danach aber doch wieder auf das Treppengeländer. Was folgt, schockiert die filmende Person. Fassungslose Laute ertönen, eher nur noch ein Japsen. Denn plötzlich ist die Taube nicht mehr alleine. Am Bodensee untersuchen Forscher den Orientierungssinn von Tauben.

„Du hast den falschen erwischt“: Tauben schlagen Mann in die Flucht

Dem Tier eilt seine ganze Tauben-Familie zu Hilfe. Ein User kommentiert: „Du hast den falschen erwischt“. Tatsächlich scheint es so, als ob die Tauben sich verteidigen und den Mann in die Flucht schlagen wollen. „Ok, ok chillt mal Junge“, hört man den Mann sagen, als er sich immer mehr von den Tieren bedrängt fühlt. Selbst als er den Rückwärtsgang einlegt, um den Tieren auszuweichen, geben die Tauben nicht klein bei und verfolgen ihn. „Chillt, chillt“ kommt es panisch aus dem Mann heraus, bevor der Clip mit einem verschwommenen Bild endet. Eine Elster legt sich mit einer Katze an und lacht sie nur aus.

Das Video wurde bereits zwei Millionen Mal angesehen und über 300.000 TikTok User haben den Clip gelikt. Hier eine kleine Auswahl weiterer Kommentare zu dem tierischen Erlebnis am Bahnhof.

„Niemals ohne mein Team.“

„Er hat seine ganze Familie geholt.“

„Hahaha wie geil. Wie die auf dich fliegen 😂😂 . Will jetzt irgendwie ‚Kevin allein in New York‘ gucken 😂.“

„Das ist unsere Straße.“

„Nichts mehr eins gegen eins 😂😂.“

„Eh Bruder. Was sagst du zu mir? Warte, ich hole meine Kollegen 😂😂😂😂.“