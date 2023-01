Schutz vor hohen Kosten – worauf müssen Halter bei Tierkrankenversicherungen achten?

Schon bei Routine-Untersuchungen entstehen beim Tierarzt Kosten. Seit November 2022 sind die üblichen sogar noch gestiegen. Eine Tierkrankenversicherung kann hier viel finanziellen Druck herausnehmen. (Symbolbild) © Viktor Cap/Imago

Jeden Monat kosten die tierischen Mitbewohner Geld. Braucht es da wirklich noch eine extra Tier-Krankenversicherung? Ja, wenn die wichtigen Punkte darin abgedeckt werden.

Im November letzten Jahres wurden die Tierarztkosten angezogen. Unter anderem auch, weil sich die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) seit fast 20 Jahren nicht verändert hat. In Zeiten gestiegener Lebensmittel- und auch Futterpreise bedeutet das für viele Halter jetzt auch hier, tiefer ins Portemonnaie greifen zu müssen. Besonders Katzenbesitzer müssen teils doppelt so hohe Kosten zahlen. Eine gute Tierkrankenversicherung kann hier die Sorgen etwas nehmen und ist dabei nicht auf Hund oder Katze beschränkt. Es zum Beispiel auch Versicherungen für Pferde. Mehr über die wichtigsten Fakten rund um Tierkrankenversicherungen weiß Landtiere.de.

Zuallererst sei einmal gesagt, dass die Bundestierärztekammer (BTK) unbedingt zum Abschluss einer Tierkrankenversicherung rät, denn etwas Schlimmes kann immer passieren.