Im Zoo Schönbrunn dürfen die Tiere ihre Namen behalten – doch was ist eigentlich der Zweck?

Von: Sophie Kluß

Im Tiergarten Schönbrunn in Wien müssen sich Eltern zukünftig neue Strategien einfallen lassen, um ihren Sprösslingen die exotischen Tierarten näherzubringen. Namen erhalten die Bewohner dort von nun an nicht mehr. © photonews.at/Imago

Erst kürzlich hatte der Tiergarten Schönbrunn angekündigt, den Tieren keine Namen mehr zu geben – und nun einen Rückzieher gemacht. Wie andere Tierparks das handhaben? Landtiere.de hat nachgefragt.

„Sieh mal, da hinten steht Gisela, das Nilpferd!“ Das oder Ähnliches hört man oft, wenn man an einem sonnigen Tag durch den Zoo schlendert. Durch ihre individuellen Tiernamen gelingt es beispielsweise Eltern, ihren Kindern die verschiedenen exotischen Tierarten im Zoo näherzubringen. In Wien sollte das bald der Vergangenheit angehören, wie die BILD berichtet hatte. Denn im berühmten Tiergarten Schönbrunn in Wien wollte man Tiernamen bis vor Kurzem noch abschaffen. Jetzt hat der Zoodirektor in einem Statement für Klarheit gesorgt. Wie beispielsweise der Münchner Zoo die Namensgebung seiner Tiere handhabt – das und mehr hat Landtiere.de vom Tierpark Hellabrunn erfahren.