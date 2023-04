Fuchs-Babys in tiefem Luftschacht gefangen – auf wimmern folgt Happy End

Tierische Rettungsaktion

Auf einer Baustelle in München hören Bauarbeiter ein klägliches Weinen von zwei Fuchs-Babys. Wie die Wildtiere gerettet werden, erfahren Sie in diesem Artikel.

Im südlichsten Stadtteil von München, in Solln, wird auf einem Gebäude im Rohbau intensiv gearbeitet. Als Bauarbeiter plötzlich bitterliches Weinen „von unten“ hören, unterbrechen sie ihre Arbeit und werden in der Tiefe eines Schachtes fündig. Zwei Fuchs-Babys sitzen in der Falle und brauchen dringend Hilfe. Wie die Fuchs-Babys aus dem tiefen Schacht gerettet werden, weiß Landtiere.de.

In etwa zwei Meter Tiefe kauern die beiden jungen Wildtiere im Dunklen. Die Bauarbeiter erkennen ihre Notlage sofort und alarmieren die Feuerwehr. Kurze Zeit später sind die Hilfskräfte vor Ort und finden einen Weg, die Wildtiere aus dem tiefen Lichtschacht zu befreien.