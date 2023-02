Robbenbaby liegt verlassen auf Straße – und sucht seine Mama

Von: Sandra Barbara Furtner

In Maine springt eine junge Kegelrobbe immer wieder aus dem Meer, um auf der Straße nach seiner Mutter zu suchen. Die Polizei greift ein.

In der beschaulichen Küstengemeinde Cape Elizabeth im US-Bundesstaat Maine machen Mitarbeiter der Stadtwerke eine ungewöhnliche Entdeckung: Mitten auf der Straße finden sie ein verlassenes Robbenbaby, das verzweifelt nach seiner Mama sucht. Sie alarmieren die örtliche Polizeistation. Mit vereinten Kräften gelingt es den engagierten Beamten, die Kegelrobbe zurück ins Meer zu bringen. Doch nur wenige Stunden später krabbelt sie erneut ans Land.

„Vielleicht lag es am Geruch des örtlichen Donut-Ladens oder an der Kleinstadtatmosphäre“, rätseln die Polizeibeamten auf Facebook. Um ganz sicherzugehen, benachrichtigen sie die Umweltschutzorganisation „Marine Mammals of Maine“. Und wie sich später herausstellt, ist der Grund für den ländlichen Ausflug wohl ein völlig anderer.

Robbenbaby liegt verlassen auf Straße – Tierschützer greifen sie auf

Die Mitarbeiter der gemeinnützigen Organisation nehmen sich der Robbe an und bringen sie in ihre Auffangstation. Nach einer gründlichen Untersuchung stellen sie fest, dass das Baby wohl erst vor kurzem von seiner Mutter getrennt wurde. Alleine und auf sich gestellt, hat es so gut wie keine Chance zu überleben. Die Robbe ist stark untergewichtig und benötigt dringend Pflege. Also verbleibt sie vorerst im Gesundheitszentrum der Umweltschutzorganisation.

Robbenbaby liegt verlassen auf Straße – und darf nach Erholung zurück ins Meer

In einem Folgepost berichtet die Organisation, dass die Robbe nach einem ausgiebigen Essen fast 24 Stunden durchgeschlafen hat. Sobald sich die Kleine erholt hat und sich alleine ernähren kann, wollen sie die Kegelrobbe wieder in die freie Natur entlassen.