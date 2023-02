Ausgesetzte Hunde-Mama schützt Welpen mutig vor Kälte – und wartet auf Rettung

Von: Sandra Barbara Furtner

Teilen

Die Liebe einer Mutter ist unerschütterlich – auch bei Tieren. Obwohl die Hunde-Mama herzlos ausgesetzt wurde, tut sie alles, um ihre Welpen zu schützen. Erst als Rettung naht, kann sie aufatmen.

Als Jen und Roman McConn über Facebook von einer hilflosen Hunde-Mama und deren Welpen erfahren, die offensichtlich auf einer Straße ausgesetzt wurden, machen sie sich sofort auf den Weg. Beide leiten eine kleine Tierschutzorganisation unter dem Namen Projekt Freedom Ride und kümmern sich um hilflose Tiere.

Ausgesetzte Hunde-Mama schützt Welpen vor Kälte – und findet Trost in Umarmung

Als sich die McConns, der tierischen Familie näherten, waren sie sich nicht ganz sicher, wie die Hunde auf sie reagieren würden. Manche Vierbeiner sind sehr unsicher und laufen weg. Doch diese Hündin war wohl am Ende ihrer Kräfte und reagierte einfach nur dankbar auf die menschliche Hilfe. „Es war erstaunlich“, sagt Jen McConn gegenüber The Dodo. „Es war, als wüsste sie sofort, dass sie nun in Sicherheit sind.“

Ausgesetzte Hunde-Mama schützt Welpen vor Kälte – der Kleine leidet unter Räude

Dass die kleine Familie in ihrem Leben schon ziemlich viel durchgemacht hat, zeigt ein Gesundheits-Check beim Tierarzt. Für einen der beiden Junghunde kam jede Hilfe zu spät, der andere kleine Rüde ist komplett verwurmt und leidet unter Räude. Die Hautkrankheit wird durch Parasiten ausgelöst und sorgt für einen starken Juckreiz, kann aber mit den richtigen Medikamenten gut behandelt werden.

Ausgesetzte Hunde-Mama und ihr Welpe kommen bei Pflegefamilie unter

Mina und Milo, wie die Hunde jetzt heißen, kommen in einer Pflegefamilie unter. Dort werden die beiden aufgepäppelt und liebevoll von Heather Foster und ihrem Sohn umsorgt. Milo erhält spezielle Bäder, um seine Hautkrankheit zu behandeln und auch Hündin Mina bekommt eine Extraportion Fürsorge. „Sie waren zwar nicht so begeistert von den Bädern, aber ich glaube, sie wussten, dass dies der Beginn eines besseren Lebens war“, so McConn. Nur kurze Zeit später blühen beide Tiere regelrecht auf.

Zehn zuckersüße Welpenfotos, die Sie nicht verpassen sollten Fotostrecke ansehen

„Nach dem Bad erwachten sie sofort zu neuem Leben. Sie spielten und wackelten mit dem Schwanz. Es war großartig. Ich glaube, Mina hatte endlich das Gefühl, dass sie sich entspannen kann und Milo nicht mehr zu beschützen braucht.“ Bis März werden die beiden wohl bei der Pflegefamilie bleiben. Anschließend soll ein neues Für-immer-Zuhause gesucht werden. Die User im Netz nehmen Anteil und bedanken sich voller Mitgefühl. Hier eine Auswahl der Kommentare:

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

„Das ist einfach unglaublich. Vielen Dank für die Rettung“.

„Dieser junge Mann und seine Mutter sind Engel. Einfach wunderbare Menschen. Danke euch beiden“.

„Du bist so ein toller Kerl. Du machst diese Welt zu einem besseren Ort. Deine Eltern müssen sehr stolz auf dich sein“.

„Das hat mich zu Tränen gerührt. Vielen Dank für eure Freundlichkeit und euer Mitgefühl und alles, was ihr tut!“