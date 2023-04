Hund und Herrchen genießen Sonnenuntergang – ihr Anblick lässt Tränen fließen

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Ein Mann sitzt mit seinem Hund auf einer Bank. Eine Frau sieht die beiden und muss weinen. Den Moment hält sie in einem Video fest und teilt es.

Es ist bereits wenige Monate her, als die Frau, die unter „btsoferikaeileen“ auf TikTok zu finden ist, weinend mit ihrem Handy an einem Strand in Portugal steht. Doch das, was sie dort sieht und per Video festhält, rührt auch heute noch viele zutiefst. Denn nicht nur sie ist von diesem magischen Augenblick zu Tränen gerührt. Mit dem geteilten Clip erreicht sie über 33 Millionen User und viele davon fühlen genau wie sie.

Hund und Herrchen genießen den Sonnenuntergang: ihr Anblick lässt Tränen fließen

Als die Frau auf ihr bestelltes Essen wartet, lässt sie den Blick über die Strandpromenade schweifen. Die Sonne ist am Untergehen, während sie auf der anderen Seite des Weges einen Mann sieht, der gemeinsam mit seinem Golden Retriever auf einer Bank sitzt.

Da die beiden den Rücken zu ihr gewandt haben, bemerken sie nicht, was hinter ihnen geschieht. Es scheint, als seien beide in ihrer eigenen Welt versunken. Die Frau schnappt sich ihr Smartphone und hält die Kamera zunächst auf sich selbst.

Hund und Herrchen genießen den Sonnenuntergang – „das war besonders“

„Ich zeige euch jetzt das süßeste, was ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe“, sagt sie unter Tränen und schwenkt die Kamera auf den Hund und den Mann. Der Mann klopft auf seinen Oberschenkel und der Hund nimmt die Einladung, seine Pfote darauf abzulegen, direkt an. Dann schwenkt die Kamera in Richtung Sonnenuntergang, bevor sie wieder auf die Bank hält.

In der Zwischenzeit sind der Mann und sein Hund auf der Bank enger zusammengerückt und der Mann hält seinen Vierbeiner im Arm. Ihre beiden Köpfe sind aneinander gelehnt. Die wedelnde Rute lässt erahnen, wie glücklich der Vierbeiner in diesem Moment ist. „Das war besonders“, sagt die Frau aufgelöst in die Kamera und wischt sich im selben Moment die Tränen von den Wangen.

Hund und Herrchen genießen den Sonnenuntergang: „herzerwärmende Szene“

Nachdem die Frau ihr Essen bekommen hat, will sie zu der Bank gehen. Doch es ist zu spät und der Mann und sein Hund sind bereits weg. Mit der Veröffentlichung des Clips startet sie einen Aufruf, um sich bei dem Mann zu bedanken und ihm das Video zu zeigen, dass sie ungefragt von ihm gemacht hatte.

Eine Schülerin des Mannes meldet sich daraufhin und stellt den Kontakt her. Die Frau bedankt sich für diesen besonderen Moment, der im Netz Millionen Menschen genau wie sie berührt. Wie sehr, verdeutlichen mehr als sieben Millionen Likes und über 52.000 Kommentare. Hier eine kleine Auswahl.

„Wie du ein kleines Stückchen Himmel gefunden hast und das heute mit uns teilst.“

„Es gibt noch Schönheit in dieser Welt 😍.“

„🥺🥺🥺bedingungslose Liebe.“

„Eine sehr herzerwärmende Szene, die mein Herz buchstäblich zum Schmelzen bringt 🥰.“

„Oh mein Gott....was für ein schöner Moment zwischen einem Menschen und seinem besten Freund.“

„Man kann wirklich sehen, wie glücklich der Hund ist 🥺❤️❤️❤️❤️❤️.“

„Die Art, wie er mit dem Schwanz wedelt, das ist die wahre und echte Liebe🥰❤️.“

„Vielen Dank, dass Sie dies mit uns teilen ❤️.“