TikTok-Userin schreit Spinne an – Zuschauer sind von Video begeistert

Von: Teresa Knoll

Viele Menschen verstehen, wenn jemand Angst vor Spinnen hat. Lesen Sie hier, warum die Community einer TikTok-Nutzerin es feiern, dass sie einen großen Krabbler anschreit:

Die Spinnen, die in Deutschland leben, sind meist harmlos. Auch der Biss der gefürchteten Nosferatu-Spinne, die sich bei uns im Haus besonders wohl fühlt, ist zwar schmerzhaft, jedoch ungefährlich. Trotzdem haben viele Menschen Angst vor den schnellen Achtbeinern. So auch eine TikTok-Nutzerin, deren Video viral geht.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, warum der Clip auf TikTok, in dem die Userin die Spinne anschreit, so viele Zuschauer begeistert.

„Wie man eine Spinne fängt – NICHT“ steht als Titel über dem Video. Und wie versprochen, ist der kurze Clip alles andere als ein Ratgeber dafür, wie man die Achtbeiner einfängt. Witzig findet es die TikTok-Community von Erstellerin „liamaiayo“ trotzdem, wie die 1,9 Millionen Klicks beweisen. (resa)