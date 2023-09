Herzzerreißende Veränderung: TikTok-Video zeigt Tierheim-Hund an Tag 1 – und an Tag 401

Von: Ulrike Hanninger

Teilen

Tierheim-Hunde müssen leider oft lange auf ein neues Zuhause warten. Wie schwer das für sie ist und wie sie das verändert, zeigt ein Video bei TikTok.

Der Dänischen Dogge Moose sieht man die lange Wartezeit auf ein neues Zuhause wahrhaftig an. Ein Video von @juliesaraceno2 zeigt den vierjährigen Hund an seinem ersten Tag im Tierheim – und an Tag 401. Der Unterschied in Verhalten und Aussehen bricht der TikTok-Community das Herz.

Video von dem Tierheim-Hund erreicht bei TikTok viele Menschen

Das Video beginnt mit dem ersten Tag von Moose im Tierheim „Benton Franklin Humane Society“ in Kennewick, Washington. Zu sehen ist ein aufgeregter, aktiver Hund, der begeistert ein Leckerli entgegennimmt und sich streicheln lässt. Ein harter Cut auf Tag 401 zeigt denselben Hund, nun aber völlig verändert. Kaum mehr wiederzuerkennen ist Moose, wie er still und teilnahmslos auf dem Boden sitzt. Er wirkt fast schon apathisch und reagiert kaum auf den Besuch.

Dänische Doggen sind wahre Familienhunde

Selbst Hundefreunde scheuen sich oft davor, so große Hunde wie die Dänische Dogge, die man heute zu den Deutschen Doggen zählt, aus dem Tierheim zu adoptieren. Kein Wunder, handelt es sich bei ihr doch laut Ein Herz für Tiere um eine der größten Hunderassen der Welt. Rüden würden durchschnittlich bis zu 80 Zentimeter hoch, Hündinnen bis zu 72 Zentimeter. Ihr Gewicht liege im Schnitt zwischen 50 und 85 Kilogramm. Davon solle man sich aber nicht abschrecken lassen, denn die Tiere seien sehr lieb, treu und umgänglich. Sie seien sogar ideal für Familien, da sie als sehr tolerant gelten. Und auch bei Instagram sind der Deutschen Dogge schon Millionen verfallen.

Niedliche Welpen: Elf süße Fotos, die Ihren Tag garantiert schöner machen Fotostrecke ansehen

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter unseres Partners Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Die User der Video-Plattform sind voller Mitgefühl für Moose

Rund 950.000 Views und schon jetzt über 2.000 Kommentare erhielt der Beitrag bei TikTok. Dabei äußernd die User in erster Linie ihr Mitgefühl. Sie weinen mit der Dogge, senden Herzen und hoffen, dass sie endlich ein neues und liebevolles Zuhause findet. Manche würden Moose selbst gerne nehmen, können ihn aber leider nicht bei sich aufnehmen. Hunde sind schließlich auch eine Kostenfrage, da zu dem Traum vom Vierbeiner auch Erstausstattung und Tierarztbesuche gehören.

„Bitte, bitte, Welt, finde für diesen großen Jungen das Zuhause, das er verdient.“ 💕💕✨✨

„Er verdient ein wunderbares Zuhause! Ich ertrage diese Videos nicht 😭. Ich würde sie alle nehmen, wenn ich könnte.“ 😩

„Bitte adoptiert ihn.“

„Setzt ihn in ein Flugzeug nach Australien. Ich würde ihn nehmen.“ 😥

Viele der User fragen auch nach einem Update, also ob sich an der Situation von Moose schon etwas geändert hat. Und tatsächlich sieht es ganz danach aus. Laut einem neuen Video von @juliesaraceno2 hat der Tierheim-Hund schon bald eine wichtige Verabredung mit einem potenziellen neuen Frauchen oder Herrchen (Stand: 30. August 2023).