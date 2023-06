Katze ist eifersüchtig: TikTok-Hit sorgt für Lacher und befeuert die Debatte über Katzengefühle

Neidische Mieze

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sophie Kluß schließen

Weitere schließen

Ein virales TikTok-Video mit einem misstrauischen Kater namens Kurt sorgt aktuell für zahlreiche Lacher. Zu sehen ist, wie Kurts Herrchen dessen Eifersucht entfacht, indem er ein Stofftier anstelle von Kurt streichelt.

Katzen sind faszinierende Geschöpfe, deren Emotionen oft schwer zu entschlüsseln sind. Mit ihrem meistens verschmusten Wesen und ihrer Unabhängigkeit verzaubern sie uns Menschen. Doch was geht wirklich in ihren niedlichen Köpfchen vor, insbesondere wenn es um Eifersucht geht? Das zeigt uns beispielhaft ein virales TikTok-Video.

Der Protagonist dieser Geschichte ist Kurt, ein wahrer Internet-Promi mit rotem Fell aus Nashville, der auf TikTok gemeinsam mit Herrchen Abram Engle (@abrameng) eine stolze Anhängerschaft von fast 10 Millionen Menschen um sich versammelt. Seine charmanten Abenteuer begeistern täglich die Massen, und vor Kurzem gewährte Abram ihnen einen Einblick in Kurts eifersüchtige Reaktion auf eine angetäuschte Kuschelattacke.

Verwirrende Stofftier-Streichel-Aktion

In dem mittlerweile knapp 12 Millionen Mal angeklickten Video können wir Kurts Herrchen dabei beobachten, wie er liebevoll ein ebenfalls rotes Stoffkätzchen streichelt. Währenddessen sitzt Kurt, das echte Haustier, direkt daneben und schaut fassungslos zu.

Kurt scheint zunächst ein wenig entsetzt über das Schauspiel seines Menschen zu sein, bleibt jedoch äußerlich cool. Doch kaum hat Herrchen Abram, der „Verräter“, den Raum verlassen und Kurt damit ignoriert, entlädt sich Kurts ganze aufgestaute Wut. Er stürzt sich mit aggressiver Entschlossenheit auf das Stofftier und zerlegt den Plüsch-Konkurrenten ohne ein Anzeichen von Mitleid.

Lachtränen und Begeisterung im TikTok-Universum

Das heimlich gefilmte Video, von Engle bewusst inszeniert, um Kurts Reaktion zu testen, erheitert seither das TikTok-Publikum und sorgt für herzhaftes Gelächter. Neben 1,2 Millionen Likes hat der virale Hit bereits Tausende von Kommentaren gesammelt, und natürlich dürfen dabei die Tränen lachenden Emojis nicht fehlen. Hier ein Auszug aus den lustigen Kommentaren:

„Das war persönlich. 😄“

„‚Okay, er ist weg. Jetzt sind es nur noch du und ich.‘“

„Oh mein Gott, sein Gesicht als du gegangen bist. 😭😂💀“

„Die Verwirrung und der Schmerz verwandelten sich sehr schnell in Wut.“

„Oh, verdammt! Ich bin doch sein Liebling. 😳😂🥰“

Eifersucht bei Katzen: Realität oder Mythos?

Die brennende Frage, die sich angesichts dieses unterhaltsamen Materials stellt, lautet: Gibt es bei Katzen wirklich so etwas wie Eifersucht? Laut der renommierten Tierratgeber-Seite PetMD kann man diese Frage eindeutig mit Ja beantworten.

Als mögliche Auslöser für Eifersucht bei Katzen werden neue Haustiere oder andere Menschen genannt. Diese können bei den empfindlichen Samtpfoten Stress hervorrufen, der sich in aggressivem Verhalten äußern kann – so wie es Kurt in diesem Video eindrucksvoll demonstriert.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Im Fall von Kater Kurt scheint es offensichtlich zu sein, dass es nicht einmal ein lebendiges Wesen braucht, um Eifersucht bei einer Katze auszulösen. Die Vorstellung, dass ein simples Stofftier ausreicht, um Kurts Gefühlswelt in Aufruhr zu versetzen, ist sowohl faszinierend als auch amüsant.

Rätsel der Katzenemotionalität bleibt bestehen

Katzen werden uns wahrscheinlich immer mit ihrem mysteriösen Verhalten und ihren undurchsichtigen Emotionen faszinieren. Kurt hat uns jedoch in diesem viralen TikTok-Hit gezeigt, dass Eifersucht bei Katzen durchaus real sein kann – sei es durch echte Rivalen oder auch durch ein unschuldiges Stofftier.

Hauskatzen: zehn Rassen, die besonders beliebt sind Hauskatzen: zehn Rassen, die besonders beliebt sind

In Kurts Fall hat sein eifersüchtiger Ausbruch zahlreiche TikTok-User zum Lachen gebracht und erneut bewiesen, dass Katzen die Meister der Überraschung sind – auch wenn es um ihre Gefühle geht.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Sophie Kluß sorgfältig überprüft.

Rubriklistenbild: © abrameng/TikTok