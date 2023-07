Mann beherrscht Katzensprache – und kennt ein Wort, das alle Katzen lieben

Von: Sophie Kluß

Ein Mann, der Katzensprache spricht, sorgt für Begeisterung auf TikTok. Das Ganze mag sich verrückt anhören, doch sein Stubentiger reagiert tatsächlich auf die Ansprache.

„Mah Mah Mah“ – das Geheimnis ist gelüftet. Diese drei Laute bedeuten so etwas wie „Es gibt Futter“ auf Katzensprache – und zwar, wenn es nach dem TikTok-User @alecanewman geht. In einem Video, das mit über 54 Millionen Klicks auf der Social-Media-Plattform durch die Decke gegangen ist, erklärt der „Teilzeit-Katzenflüsterer“, wie er sich selbst nennt, wie Katzenbesitzer mit ihren Samtpfoten kommunizieren können – und zwar in der Sprache der Katzen.

Alec Newman beherrscht scheinbar Katzensprache

Wie er zu dem viralen Clip schreibt, hat Newman diese besondere Form der Katzen-Kommunikation vor 30 Jahren von einer Siam-Katze gelernt: „Es ist also generations- und typenübergreifend.“

In dem Video, das bisher ganze 7,4 Millionen Mal mit einem Herz markiert wurde, demonstriert der Katzenpapa zunächst die richtige Aussprache und Betonung des „Mah Mah Mah“. Anschließend zeigt er den Usern die praktische Anwendung: Seiner grauen Langhaar-Mieze, die es sich auf dem Boden gemütlich gemacht hat, bietet er mit den unscheinbar klingenden Lauten demnach Futter an. Und diese antwortet ihm, ohne zu zögern. Voller Vorfreude leckt sie sich den Mund und steht schließlich vor ihrem gefüllten Futternapf.

Funktioniert der Trick wirklich? Das sagen die TikTok-User

Die Reaktionen der Nutzer fallen bunt gemischt aus. Von Begeisterung über Skepsis bis hin zu Anfragen für die Kommunikation mit anderen Tierarten ist alles dabei. Einer Userin, die sich kritisch äußert, antwortet Alec Newman, dass es auch lokale Unterschiede in den Dialekten geben würde. Ob dies ganz ernst gemeint ist, sei dahingestellt. Niedlich anzusehen ist das Katzen-Video allemal. Hier ein Best-of der zahlreichen Kommentare.

„Ich brauche mehr Videos in Katzensprache, ich rede die ganze Zeit mit meiner Katze, aber ich weiß nicht, was ich sage. 😂“

„Ich glaube, mein Kater spricht eine andere Sprache …“

„Mann, es funktioniert!“

„Ich habe das bei meiner Katze gemacht und ihre Augen haben sich geweitet und sie hat angefangen, mich anzumiauen! 😭“

„Meine Katze, keine Reaktion.“