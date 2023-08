Ein Haustier zu verlieren ist schwer – drei Wege, um den Verlust zu verarbeiten

Von: Sophie Kluß

Die meisten Haustierbesitzer wissen, dass der Verlust des Lieblings zu den schwersten Hürden im Leben zählen kann. Drei Wege, damit umzugehen, zeigen wir Ihnen hier auf.

Manche von ihnen weilen lange unter ihren Familien, andere entlaufen und wieder andere Haustiere versterben ganz plötzlich und unerwartet. Leichter macht den letzten Abschied keines dieser Szenarien. Denn Haustiere sind oftmals feste Bestandteile der Familie, hin und wieder auch Kinderersatz und vielen erleichtern sie das Leben maßgeblich, indem sie die Einsamkeit ein wenig erträglicher machen. Die emotionale Bindung an sie gleicht häufig zwischenmenschlichen Beziehungen – das erschwert jedoch auch das Loslassen.

Möglichkeiten, die Trauer um das Haustier zu verarbeiten

Versterben die treuen Vierbeiner, ist das für viele ein harter Schlag. Doch es gibt zahlreiche Möglichkeiten, den schweren Verlust eines Haustiers zu bewältigen, wie das amerikanische National Public Radio, kurz npr, online berichtet. Außerdem wird dort aufgezeigt, wann es an der Zeit sein könnte, sich ein neues Haustier anzuschaffen.

Möglichkeit 1: Feiern Sie das gemeinsame Leben mit Ihrem Haustier

Welche wertvollen Lektionen hat Ihnen Ihr pelziger Begleiter vermittelt? Ihr Haustier hat Ihnen mit Sicherheit gezeigt, wie wichtig Selbstfürsorge ist und wie man für andere sorgt. Es hat Ihnen auch beigebracht, Verantwortung zu übernehmen und sich um jemanden zu kümmern, der auf Sie angewiesen ist. Diese Erfahrungen haben Sie zweifellos reicher gemacht.

Daher ist es bedeutend, sich der Trauer hinzugeben, sie zu verarbeiten und zuzulassen. Gleichzeitig sollten Sie sich bewusst sein, dass das Ende und die Krankheit nicht das gesamte Fundament Ihrer Beziehung ausmachen. In den vielen guten Jahren, die Sie miteinander verbracht haben, liegt ein wertvoller Schatz. Diese Momente sollten nicht in den Hintergrund rücken oder vergessen werden.

Möglichkeit 2: Teilen Sie Ihre Trauer um Ihr Haustier mit anderen

Es ist ermutigend, wenn Menschen ihre Trauer offen teilen. Niemand sollte mit seinem Kummer allein bleiben. Menschen sind nicht dazu bestimmt, diesen Weg des Schmerzes für sich zu gehen. Es gibt so viele reiche Kulturen, die Trauer in Form von Tanz und Festlichkeiten ausdrücken. Die Fähigkeit, starke Emotionen zu empfinden, ist bewundernswert. Es kann heilsam sein, die Trauer – sei es um unsere tierischen Gefährten oder das Leben, das man mit ihnen gemeinsam hatte – so lange und so intensiv zu durchleben, wie es notwendig ist.

Sie haben sich um uns gekümmert, wenn wir verwundet waren, und uns gewarnt, wenn wir nicht sicher waren. Und jetzt müssen wir herausfinden, wie wir sie im Tod ehren können.

Ein Plüschtier, ein goldener Katzennapf oder ein kleiner Schrein können wichtige Mittel der Verbindung sein. Es ist wichtig, in dieser Phase der Verarbeitung so authentisch und ausdrucksstark zu sein, wie es für einen selbst stimmt. Daher, erlauben Sie sich, diese Schritte zu unternehmen, so eigenartig sie auch sein mögen. Gehen Sie diesen Weg.

Möglichkeit 3: Drücken Sie Ihren Kummer in kreativer Weise aus

Es ist von zentraler Bedeutung, die Trauer zu teilen und vielleicht sogar in schriftlicher Form auszudrücken. Trauer findet auf vielfältige und individuelle Weisen statt. Es ist inspirierend, einen Ausdrucksansatz zu finden, der zu Ihnen passt – sei es durch Zeichnen, Malen oder Bildhauerei. Kanalisieren Sie diese emotionale Energie in eine kreative Ausdrucksform.

Es ist nicht verwerflich, das geliebte Haustier nach seinem Tod gebührend zu ehren. Das Wichtigste ist, Ihre Gefühle wirklich freizulassen. Das Leben setzt seinen Lauf fort, und auch wenn es schwierig ist, kann es entscheidend sein, diese schmerzhafte Realität zu akzeptieren.

Die Erinnerung an Ihr Haustier kann auf vielerlei Weisen bewahrt werden. Ihre Spielsachen oder ihr Bettzeug können als bedeutungsvolle Andenken erhalten bleiben. Auch das Teilen dieser Gegenstände mit einem anderen Tierliebhaber, der diese Bindung ebenfalls schätzt, ist eine Möglichkeit. Es gibt zahlreiche Wege, diese Liebe und Verbindung lebendig zu halten. Erschaffen Sie eine Art von Tribut, der zu Ihnen passt, um diese besondere Beziehung in Ehren zu halten – sie hat Spuren hinterlassen und ist von unschätzbarem Wert.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für ein neues Haustier?

Es ist ratsam, sich selbst die nötige Zeit und den Freiraum zu gewähren, um alles, was mit dem Verlust des geliebten Haustiers verbunden ist, zu verarbeiten. Wichtig ist es auch, zu verstehen, dass kein Tier jemals durch ein anderes ersetzt werden kann, denn jedes besaß seine einzigartigen Eigenschaften. Ein behutsames Herangehen und Geduld sind von Bedeutung.

Vergleichbar damit, wie man nach dem Ende einer Beziehung nicht sofort in eine neue stürzen sollte, ist es ebenso beim Verlust eines Haustiers. Ein neues Tier anzuschaffen, mag eine Option sein, doch es verändert nicht die Wirkung dessen, was geschehen ist, oder mindert den Einfluss auf unsere Emotionen. Die Phase des Trauerns sollte von uns selbst respektiert und akzeptiert werden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Sophie Kluß sorgfältig überprüft.