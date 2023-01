„Ich kann nicht mehr“: Begegnung zwischen Gorilla und Murmeltier verblüfft Menschen im Netz

Von: Sina Lück

In einem Video macht ein Gorilla Bekanntschaft mit einem Murmeltier. Über die sanfte Reaktion des Riesen staunen die Menschen im Netz.

Gorillas sind beeindruckende Muskelpakete. Dominante Silberrücken verteidigen und beschützen ihre Gruppe als Anführer. Dabei zeigen sie beispielsweise das lautstarke Trommeln auf der Brust, mit dem sie ihr Territorium abstecken und Konkurrenten einschüchtern. Das charakteristische Imponierverhalten taucht auch in Filmen wie „King Kong“ und „Tarzan“ auf. Dass die größten Menschenaffen, die heute auf der Erde leben, auch eine sanfte Seite haben, beweist ein Video im Netz.

Gorilla begegnet Murmeltier – sanfte Reaktion verblüfft Menschen im Netz

Bei einer Begegnung mit einem Murmeltier reagiert ein Gorilla ganz anders als gedacht. (Symbolbild) © Milos Ruml/Imago

Zum ersten Mal tauchte das Video aus einem Zoo in der US-Metropole Detroit bei Reddit auf. Dort teilte der User namens BradKfan2 den Clip in dem Subreddit „AnimalsBeingBros“, was auf Deutsch übersetzt „Tiere, die Kumpels sind“ heißt. Jetzt geht die Aufnahme auch auf Twitter viral. Vor der Kamera steht ein riesiger Gorilla vor einem winzigen Murmeltier. Ganz klein ist auch ein Menschenaffen-Mädchen, das im Münchner Tierpark eingeschläfert werden musste.

Die Begegnung zwischen den beiden Tieren gleicht der wohl bekanntesten biblischen Geschichte, in der ein kleiner Hirtenjunge namens David den Riesen Goliath mit einem einzigen Stein aus seiner Steinschleuder tötet. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied: Der Riese, in diesem Fall der Gorilla, reagiert ganz anders als befürchtet. Denn der Affe greift das Murmeltier nicht an, sondern berührt es ganz sanft mit seiner Pranke am Kopf. Eine andere tierische Begegnung in einem Zoo in San Diego verläuft dagegen nicht so glimpflich. Dort jagt ein Gorilla einen frei laufenden Hund.

Gorilla streckt Hand nach Murmeltier aus – dann schnuppert es daran

Beim genaueren Hinsehen macht es sogar den Anschein, als ob der Gorilla das Murmeltier über den Kopf streichelt. Zur Überraschung läuft das kleine Tier nicht in Panik davon, sondern reckt seine Nase, um an der Hand des Affen zu schnuppern. Darüber wundert sich auch die Community. „Erstaunlich, dass das Murmeltier nicht einmal ein bisschen Angst hat!“, schreibt ein User. Ein anderer mutmaßt, dass sich die beiden Tiere schon kennen. „Möglicherweise ist dies nicht ihre erste Begegnung und das Murmeltier weiß, dass dieser spezielle Gorilla keine Bedrohung für es darstellt.“ So wie bei einer Katze, die gemeinsam mit einem Affen kuschelt.

Gorilla-Video begeistert die Menschen – knapp zwei Millionen Aufrufe auf Twitter

Von der sanften Reaktion des Gorillas sind die Menschen im Netz so begeistert, dass sie das Video auf Twitter innerhalb kürzester Zeit 1,8 Millionen Mal angesehen haben. Auf Reddit erzielte die Original-Aufnahme 105.000 Upvotes. Hier eine Auswahl der zahlreichen Kommentare:

„..… , und er versucht, so sanft wie möglich zu sein, weil er seine eigene Stärke kennt … Ich kann nicht mehr … 😭“

„Oft sind die größten Kreaturen am sanftesten mit den kleineren.“

„Silberrücken sind einfach wunderschöne Kreaturen, die man beobachten kann. Ich habe stundenlang dagesessen und zugesehen, wie diese Typen mit ihrer Gruppe interagieren. Erstaunlich, um es gelinde auszudrücken.“

„Der große Bursche muntert den kleinen Burschen auf: ‚Wenn du keine Angst vor mir hast, dann gibt es keinen Grund, Angst vor deinem Schatten zu haben.‘ 😉🦍“

„Wenn Tiere mehr Mitgefühl und Freundlichkeit haben als die meisten Menschen.“