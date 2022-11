Kater pinkelt in die Schuhe des neuen Partners – den Ex mochte der Stubentiger wohl lieber

Von: Sandra Barbara Furtner

Ein TikTok-User rechnet mit Ex-Freundin ab. Die will unbedingt den Kater behalten. Doch kurze Zeit später ändert sie ihre Meinung – aus Gründen.

Für die meisten Menschen ist eine Trennung nicht einfach. Viele kämpfen bis zum bitteren Ende. Doch irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem es einfach nicht mehr geht. Dann beginnt oft ein Streit darüber, wer was bekommt oder behalten darf. Neben Finanzen und Haushaltsgegenständen stehen oft auch die gemeinsam angeschafften Haustiere im Mittelpunkt der Streitigkeiten. Doch manche Menschen lassen sich auf die Reibereien erst gar nicht ein, lenken gutmütig ein und überlassen vermeintlich großzügig dem Ex das geliebte Tier.

Trennungstier: Frau schiebt Katze an Ex-Partner ab, weil sie neuem Freund in die Schuhe pinkelt

Schuhe sind für die meisten Katzen begehrte Gegenstände. (Symbolbild) © agefotostock/Imago

Ein Trennungs-Video macht derzeit auf TikTok die Runde. In der Hauptrolle: ein Kater. Gepostet hat es ein verlassener Mann, der es sich jedoch nicht nehmen ließ, sein Video mit einem süffisanten Text zu versehen. So freut er sich, wie es scheint, diebisch über das etwas unschöne Verhalten seines Stubentigers und lobt ihn sogar dafür. Ob da wohl ein klein wenig Rache im Spiel ist?

Trennungstier: Kater sorgt bei TikTok-Community für jede Menge Lacher

So schreibt er: „Drei Monate von der Freundin getrennt und sie wollte leider unbedingt unseren Kater haben. Gestern hat sie angerufen und gefragt, ob ich ihn bitte doch nehmen könnte, weil er ihrem neuen Freund immer in die Schuhe pinkelt“. Und er hebt hervor: „Mein bester“.

Für das Video erhält er mehr als 8.000 Likes und über 170.000 User haben es bereits gesehen. Wer meint, nur männliche Vertreter können über den Clip herzhaft lachen, liegt falsch: Auch weibliche User kommentieren voller Schadenfreude.

„Bester Kater der Welt“. 😁

„Da hat er sich aber definitiv eine riesige Menge Leckerlis verdient“. 🥰

„Da soll noch mal jemand sagen, Katzen sind illoyal. Bester Katzenkumpel!“ 😂🥰

„Meine Katze macht das nur bei schlechten Menschen. Bisher hatte sie immer recht“. 😻

„Dein Kater wird seine Gründe haben“. 👍👍👍👍👍

„Danke für diese tolle Story! Ich musste echt schmunzeln. 😁😂👍🏻! Solidaritäts-Kater“. 🥰

„Klasse, er weiß, wo er hingehört“. 🥰🥰

„Ja, das gibt es. Wenn Katzen jemanden nicht mögen, 😂 kann das schon passieren“.

„So gehört sich das“. 😂😂