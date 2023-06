„Schau mal, da ist Bambi“: Unterschiede zwischen Reh und Hirsch

Reh oder Hirsch? Oft herrscht Verwirrung um die Wildtiere oder sie werden für Männchen und Weibchen der gleichen Tierart gehalten. Das Reh ist jedoch nicht die Frau des Hirschs.

Seitdem das süße Tier „Bambi“ aus dem gleichnamigen Disneyfilm zum ersten Mal 1950 auf deutschen Leinwänden zu sehen war, verbreitete sich durch die amerikanisch-deutsche Synchronisation der Irrtum, dass das dargestellte Tier ein Rehkitz sei. Basierend auf dem Original-Buch „Bambi, ein Leben im Wald“ des österreichischen Schriftstellers Felix Salten ist Bambi zwar ein junges Rehkitz, doch Disney hatte das Problem, dass es in den USA keine Rehe gibt. So verwandelten sie ihn in der Verfilmung in einen kleinen Weißwedelhirsch, was in der deutschsprachigen Filmversion komplett ignoriert wurde.

Große Verwirrung: Die Frage um Reh oder Hirsch beschäftigt das Netz

„Wie alt wart ihr, als ihr herausgefunden habt, dass Rehe und Hirsche nicht Weibchen und Männchen von der gleichen Tierart sind?“, fragt TikToker dermaggagenz in einem neuen Video seine Fans.

In den über 900 Kommentaren teilen die TikTok-User ihre Gedanken zu der Frage mit der Community. Anbei eine kleine Auswahl.

„Häää??? Fühl mich jetzt blöd. 😂“

„Jetzt macht das alles erst einen Sinn. 😂🙈“

„Heute! Ich war so alt wie heute.“

„Heute. Und mich hat nie jemand verbessert. 😂“

„Sind sie nicht? 😲“

„Weiß es eigentlich, mein Kopf blendet es nur immer aus.“

Reh vs. Hirsch: Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Einen Hirsch von einem Reh zu unterscheiden, geht am besten anhand der Körpergröße oder bei Männchen an der Geweihgröße. Hirsche sind deutlich größer, bis zu zehn Mal schwerer als Rehe und haben auch größere Geweihe. Bei Hirschweibchen ist ein großer weißer Fleck um den Schwanz ein Unterscheidungsmerkmal zu Rehenweibchen, die nur einen sehr kleinen haben.

Rothirsch mit weiblicher Hirschkuh und Jungtier im Grasland. (Symbolbild) © imago/imagebroker

Hirschkalb/Hirschkuh/Hirschkitz Rehbock/Rehgeiß/Rehkitz Körpergröße: 100 – 150 cm Körpergröße: 55 – 80 cm Gewicht: Über 200 kg möglich Gewicht: 15 – 32 kg Gewicht Geweih: 15 kg Gewicht Geweih: 0,6 kg Körperbau: Kräftiger gebaut mit breiterer Brust Körperbau: Schmaler gebaut, Hinterläufe stark eingeknickt Sozialverhalten: Leben meist in geschlechtergetrennten Rudeln Sozialverhalten: Oft allein unterwegs

Rehe sind oftmals Alleingänger. (Symbolbild) © imago/imagebroker

Reh und Rothirsch haben auch einige Ähnlichkeiten: Beide haben fast dieselbe Fellfarbe – im Sommer rotbraun und im Winter grau-gelb-braun – und auf dem Rücken verläuft ein dunkler Aalstrich. Auf dem Hinterteil beider Tierarten prangt der sogenannte Spiegel, ein gelblich-weißer Fleck. Nicht nur die erwachsenen Tiere, sondern auch Hirschkalb und Rehkitz ähneln sich mit ihrem weiß getupften Fell.