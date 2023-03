„Ich habe dich so vermisst“: Zwei verwandte Pferde, die jahrelang getrennt waren, sehen sich endlich wieder

Auch Tiere hängen an ihrer Familie: Als Pferd Harley nach Jahren der Trennung auf seinen Bruder Koda trifft, zeigt er, wie sehr er ihn vermisst hat.

Wie heißt es doch so schön: „Wahre Freundschaft ist, wenn man sich ewig nicht gesehen hat, aber es sofort wieder so ist, wie es früher war.“ Ein wichtiges Merkmal einer innigen Verbundenheit ist das vertraute Gefühl, das nach wie vor besteht, auch wenn man sich über Jahre nicht gesehen hat. Dieses Gefühl entsteht meist, wenn man gemeinsam aufgewachsen ist, über alles reden kann, Geheimnisse bewahrt, sich gegenseitig motiviert, unterstützt und aufbaut und auch in schlechten Zeiten füreinander da ist. Für uns Menschen nachvollziehbar. Doch wie sieht das bei Tieren aus? Können sie ähnlich empfinden?

Hier kann man ein absolutes „Ja“ geben. Denn auch Tiere unterstützen, trösten oder helfen sich gegenseitig. Dazu gehört auch das gegenseitige Maßregeln oder auch Streiten. Werden sie getrennt, vermissen sie ihren Partner genau wie wir Menschen. Dies zeigt ein Video auf TikTok, das von wranglerbum hochgeladen wurde. Und auch Buchstaben können Pferde lesen.

„Ich habe dich so vermisst“: Zwei verwandte Pferde erkennen sich sofort wieder

Das Video zeigt die innige Liebe von Harley und Koda, die sich nach Jahren wiedersehen. Warum sie getrennt wurden, erfährt man leider nicht. Nur, dass die beiden Pferde Brüder sind. Das Zusammentreffen ist einfach nur herzergreifend. Sie begrüßen sich mit aufgeregtem Beschnuppern, dann schmiegen sie ihre Köpfe aneinander. Und zwar so, als würde der eine Vierbeiner fragen: „Wo warst du, ich habe dich so vermisst“ und der Bruder antwortet: „Mach dir keine Gedanken, ich bin jetzt wieder hier“.

Pferdeliebhaber auf der ganzen Welt sind gerührt. Denn sie wussten schon immer, dass ihre Lieblinge auch Gefühle haben. Begeistert kommentieren sie:

„Oh mein Gott, ich liebe das einfach so sehr! Das ist so bezaubernd! 😍🥰“

„Das erwärmt mein Herz und bringt mich zum Weinen. 😢🥰“

„Er ist von seinen Gefühlen überwältigt. Bitte mehr davon posten. Das ist so wunderschön. 🥰🥰🥰“

„Ich kann von den beiden nicht genug bekommen. 🥰🥰🥰🥰“

„Das bringt mich jedes Mal zum Weinen. 😢😭🤧😩“