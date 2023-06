Schimpanse erkennt seine Pflegeeltern nach fast sieben Jahren wieder – Reaktion ist unbezahlbar

Von: Sophie Kluß

Teilen

Knapp sieben Jahre, nachdem sie ihn bei sich zur Pflege aufgenommen hatten, erkennt Schimpanse Limbani seine Pflegeeltern noch immer und freut sich riesig über das Wiedersehen.

Der sechsjährige Schimpanse Limbani war direkt nach seiner Geburt von seiner Mutter aufgrund einer Lungenentzündung verstoßen worden. Damals hatten Tania Sanchez und ihr Ehemann Jorge das kleine Schimpansenbaby in ihre Obhut genommen und ihm damit das Leben gerettet. Am 18. April 2023, fast sieben Jahre nach ihrer gemeinsamen Zeit, gab es auf dem Gelände der Zoological Wildlife Foundation in Miami ein rührendes Wiedersehen zwischen Limbani, Tania und Jorge:

„Als er im Zoo ankam, war er in einem schrecklichen Zustand und brauchte dringend eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung, die neben den Besitzern Maria und Mario Tabraue auch Tania und Jorge Sanchez in Anspruch nahm“, berichtet die Zoological Wildlife Foundation unter ihrem beliebten YouTube-Video. Sie kümmerten sich freiwillig um das hilfsbedürftige Schimpansenbaby, „während es die notwendigen Medikamente und lebensrettenden Behandlungen erhielt.“

Nachdem die beiden tierlieben Pfleger Schimpansenbaby Limbani in der sogenannten kritischen Frühphase aufgezogen und ihn wieder aufgepäppelt hatten, konnte er in die Obhut der ZWF Miami übergeben werden, wie CBS News berichtet. Und offensichtlich scheint ihm seine behütete Kindheit so gut gefallen zu haben, dass Limbani sich auch heute noch daran erinnert und sowohl Tania als auch Jorge noch immer als seine Eltern sieht.

Schimpanse Limpani betrachtet Pfleger noch immer als Eltern

In dem zuckersüßen Video ist zu sehen, wie Limbani seinen Pflegeeltern in freudiger Erwartung entgegen hüpft. Bei den vielen freudigen Lauten kann gar nicht mehr unterschieden werden, wer sich mehr freut – die Menschen oder der Schimpanse. Tania und Jorge bücken sich liebevoll auf die Höhe von Limbani, der ohne zu zögern auf Jorges Arme springt.

Aber auch Tania erkennt der aufgeregte Menschenaffe sofort und umarmt sie unmittelbar, nachdem er Jorge begrüßt hat. Sein freudiges Grinsen auf der Schulter seiner Menschenmama ist unbezahlbar. Ganz fest drückt er sich an sie, während ihm Jorge einen dicken Kuss gibt.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Nach der ersten Aufregung scheint der Schimpanse fast sentimental zu werden. Er nimmt Papa Jorge an der Hand und schaut ihm dabei tief in die Augen, ganz so als würde er sagen wollen: „Komm mal mit, ich möchte dir etwas zeigen.“ Dann klettert Limbani auf einen Holzpfahl und beweist seinen Pflegeeltern damit, dass er inzwischen erwachsen, groß und stark geworden ist.

Sie kommunizieren, aber ihr Kommunikationssystem ist durch Berührung, Körperhaltung, Blicke – Körpersprache könnte man es nennen, aber es geht ein bisschen tiefer als das. Sie können 400 oder mehr Zeichen der amerikanischen Gebärdensprache lernen.

Die folgenden Zusammenschnitte sind voller Liebe und Zuneigung: Limbani äußert seine Freude über die affentypischen Schreie, holt sich ausgiebige Kuscheleinheiten ab, möchte spielen und kann von Tania und Jorge gar nicht genug bekommen.

Was ist die Zoological Wildlife Foundation in Miami? „Die Zoological Wildlife Foundation ist eine Organisation, die sich der Aufklärung der Öffentlichkeit über seltene und gefährdete Tierarten in Gefangenschaft und in freier Wildbahn widmet. Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit trägt zur Erhaltung und Vermehrung dieser Lebewesen bei, die täglich verschwinden.“ Quelle: YouTube

In den Kommentaren merken die User an, wie viel Liebe zwischen Schimpanse Limbani und seinen beiden Pflegeeltern zu spüren ist:

„Das zeigt, dass diese Tiere ein Herz haben. Trotz des Images, das Schimpansen haben, haben sie immer noch ein Herz.“

„Es ist so schön, dass er sich an sie erinnert und immer noch eine starke Verbindung zu ihnen hat. Affen sind uns so ähnlich und es ist so cool, das zu sehen.“

„Er ist so glücklich, seine Mama und seinen Papa wiederzusehen ❤❤❤. Dank ihnen und anderen Pflegern ist er heute hier und sieht wie ein sehr glücklicher Schimpanse aus!“

„Ein wunderbares Wiedersehen. 🥰 Limbani hat so viel Liebe zu geben. 😘🤗✌️💖“

Tierische Lebensretter: 11 Tiere, die Gefahren registrieren Fotostrecke ansehen

Das Video des emotionalen Wiedersehens zeigt, dass Schimpansen nicht nur Wildtiere sind, sondern auch die große Ähnlichkeit, die zwischen Menschen und Schimpansen besteht – schließlich ist diese Gattung aus der Familie der Menschenaffen der nächste lebende Verwandte des Menschen.