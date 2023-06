Rührendes Video: Senior führt Dackel Gassi – treuer Begleiter nimmt Rücksicht auf sein gebrechliches Herrchen

Von: Juliane Gutmann

An der Leine zeigen Hunde nicht selten, wie viel Energie in ihnen steckt. Da wird oft von links nach rechts gehechtet und gezogen, was das Zeug hält. Ein Dackel zeigt, dass es auch ganz anders geht.

Hunde halten fit – geistig wie körperlich. So trainieren die täglichen Gassirunden Herz und Kreislauf und Gespräche auf der Straße fördern die grauen Zellen. Senioren mit Hund leben deshalb oft gesünder als ältere Menschen, die sich nicht um einen Vierbeiner kümmern. Auch der Faktor Einsamkeit spielt eine Rolle: Alleinstehende Senioren mit Hund fühlen sich weniger allein, kommen auf der Straße schneller ins Gespräch mit anderen und interagieren somit häufiger mit ihren Mitmenschen.

Körperliche Gebrechen sind nicht selten ein Grund dafür, sich gegen einen Hund zu entscheiden. Dabei muss man kein Sportler sein, um einen Vierbeiner zu halten. Auf die Rasse kommt es an. Es gibt Hunde, die etwas weniger Auslauf benötigen. So gelten einige Neufundländer und Bernhardiner als eher bewegungsfaul. Auch das Alter eines Hundes ist entscheidend, wenn es ums Gassigehen geht.

Hund geht extrem langsam Gassi – seinem Herrchen zuliebe

Hunde sind sehr sozial und können sich enorm gut an Herrchen oder Frauchen anpassen – wenn sie wollen. Ein Instagram-Video zeigt, wie stark die Bindung sein kann.

Zu sehen ist ein älterer Mann, der gebückt am Krückstock geht. An der Leine hält er einen dunkelbraunen Dackel. Der Mann tut sich sichtlich schwer, einen Schritt vor den anderen zu setzen. Ganz langsam geht er den Gehweg entlang – und sein Hund folgt ihm geduldig. Immer wieder macht die Fellnase längere Pausen, damit sein Herrchen ohne Eile voranschreiten kann.

Hohes Alter oder einfach nur Rücksicht: Instagram-User sind begeistert

Leider ist nicht bekannt, wann und wo die Aufnahmen getätigt worden sind. Auch die Hintergründe sind nicht bekannt. Aber es wirkt so, als ob Hund und Herrchen bereits lange Zeit ihr Leben teilen. So rücksichtsvoll wie der Hund sich verhält, muss er sein Herrchen sehr respektieren. Doch auch andere Erklärmodelle sind möglich. So könnte der Hund wie sein Herrchen bereits ein hohes Alter erreicht haben.

Der Dackelblick lässt dahinschmelzen. Dachshunde sind ihren Herrchen und Frauchen meist auf ewig treu. © Imago

Rund 300.000 Mal wurde das Video bereits von Instagram-Nutzern aufgerufen. Eine Auswahl der Kommentare unterhalb des Posts:

„Ich schwöre, dass das ich und mein Hund sind, wenn ich so alt bin. ❤️❤️❤️“

„Nur wenige Menschen haben dieses Maß an Geduld und Loyalität, deshalb sind Hunde besser als Menschen.“

„Da kommen mir die Tränen...😢🥰🙏🏻“

„Ich hoffe, ich habe einen Partner bis zum Ende wie die beiden!!! 🙌🙌🙌🙌“