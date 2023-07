Vorbild für den Menschen? Bei welchen Tierarten Frauen das Sagen haben

3 / 13

„I like to move it, move it!” – Die meisten verbinden Lemuren mit dem berühmten Kinderfilm „Madagascar“, aus dem auch diese eingängigen Zeilen stammen. Dort spielen die Primaten mit den Kulleraugen eine wichtige, oder sagen wir, singende und tanzende Rolle. Eine wichtige Eigenschaft der Katta, einer von rund 100 Lemurenarten, wird jedoch nicht erwähnt. © imagebroker/Imago