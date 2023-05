Trend in den sozialen Medien: Doch was tun, wenn man ein Waschbär-Baby findet?

Beim Fund von Waschbären-Babys ist Vorsicht geboten. © sara_turnbull/TikTok

Immer häufiger finden sich in den sozialen Medien Videos von Usern, die Waschbär-Babys finden und sie zu sich nehmen. Was Sie wirklich tun sollten, wenn sie einen kleinen Waschbären finden, lesen Sie hier.

Eine erfolgreiche Rettungsaktion hatten fast 13 Millionen Menschen auf TikTok mitverfolgt: Letztes Jahr hatte Userin und Tierliebhaberin Sara Turnbull (@sara_turnbull) die Feuerwehr gerufen, nachdem sie Geräusche aus einem Schacht gehört hatte. Viele Stunden später retteten die Helfer einen kleinen Waschbären wohlbehalten und überließen ihn Sara zur Pflege.

Sie päppelte das hungrige und müde Baby wieder auf und informierte in einem Video-Update darüber, dass sie den kleinen Waschbären in eine Aufzuchtstation gegeben hatte. Zahlreiche Videos wie dieses kursieren in den sozialen Medien und offensichtlich wissen die Menschen stets, was zu tun ist. Auch in Deutschland liegt die Waschbär-Population inzwischen bei geschätzten einer Million Tieren (Stand 2022) und zugegeben: Die kleinen Bären sind wahrlich niedliche Gesellen. Doch wie genau verhält man sich eigentlich, wenn man selbst einmal ein hilfloses Waschbär-Baby findet? Landtiere.de hat sich informiert und berichtet hier über das richtige Verhalten.