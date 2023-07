Wenn Blicke töten könnten: Welpe beißt Kumpel in den Schwanz – seine Reaktion ist unbezahlbar

Von: Sandra Barbara Furtner

Ob Schuhe, Tischbeine oder Kissen – Welpen lieben es, an Dingen zu knabbern. Ein Vierbeiner hat sich die Rute von seinem älteren Hundekumpel als Kauspielzeug ausgesucht. Seine Antwort sorgt für Lacher.

Kaum kommt ein Welpe ins Haus, schon wimmelt es vor zerfetzten Mülltüten, Kissen, Bettbezügen oder Socken. Kaum etwas scheint vor den spitzen Beißerchen sicher zu sein. Alleiniges Auf- und Wegräumen sowie geduldiges Training sorgt für Abhilfe. Denn dass junge Vierbeiner für ihr Leben gerne kauen, ist nichts Ungewöhnliches. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Sie reichen von Neugierde und Freude über Hunger bis hin zu Langweile oder Stress.

Auch der Zahnwechsel spielt dabei eine große Rolle. Einem jungen Vierbeiner sollte man deswegen ausreichend Möglichkeiten zum Kauen geben. Ein Welpe hat sich jedoch die Rute seines älteren Artgenossen als Kauspielzeug ausgesucht. Ob das wohl eine gute Idee wahr?

Auf die richtige Kommunikation kommt es an

Rüde Winston ist, laut seinem Frauchen Emily Pincofski ein relativ gechillter Hund. Und so schlüpft er immer mal wieder in die Rolle als großer Bruder oder Lehrer für seine jüngeren Artgenossen. Sein aktuellster Zögling: Hündin Ardsley. Die Vierbeiner liegen gemeinsam mit ihrem Frauchen auf der Couch, um etwas zu entspannen. Doch der Kleinen steht so gar nicht der Sinn nach Dösen, sie würde viel lieber spielen. Als keiner ihrer Kumpels darauf eingeht, schnappt sie sich vermutlich aus lauter Langeweile einfach den Schwanz von Winston und knabbert darauf herum.

Der Blick von Winston hat magische Kräfte

„Als ich merkte, dass er sie nicht davon abhielt, nahm ich mein Handy in die Hand und begann mit der Aufnahme“, sagt Emily Pincofski gegenüber The Dodo. Schließlich macht sie Winston darauf aufmerksam. Und dann klingelt es bei ihm. „Ich vermute, dass sie auf dem Ende gekaut hat, das eigentlich nur aus Fell besteht, und als er seinen Kopf herumdrehte, muss sie den eigentlichen Schwanz erwischt haben“, sagt Pincofski.

Blitzartig straft er die junge Hündin mit einem bösen Blick. Der hat es mächtig in sich und zeigt Wirkung, denn Ardsley lässt sofort vom Schwanz ab und legt sich leicht bedröppelt zur Seite.

Der kurze Clip kommt bei der TikTok-Community mächtig an

Von dem Video sind die TikTok-Fans begeistert – und auch der Clip einer mysteriösen Figur am Strand sorgt für Staunen. Mehr als sechs Millionen Aufrufe und rund eine Million Likes hat er bereits erzielt. Hier eine Auswahl der Kommentare:

