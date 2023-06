Baby-Frenchie trifft zum ersten Mal auf älteren Hund – Reaktion ist zu niedlich

Welpe im Glück

Zum ersten Mal spielen: Für Welpe Scrunchie eine ziemlich große Sache. Wie niedlich er das anstellt, zeigt ein rührendes Video.

Wie vieles im Leben muss auch Spielen erst gelernt werden. Gerade für Welpen und Junghunde macht der Kontakt zu Artgenossen durchaus Sinn. Zum einen lernen sie dadurch „hündisch“ zu sprechen. Zum anderen erkennen sie auch, dass es viel mehr Vierbeiner als Mutter oder Geschwister gibt – nämlich in unterschiedlichen Größen und Fellfarben. Besonders wertvoll kann es sein, wenn der Welpe auf einen erwachsenen Hund trifft. Natürlich nur unter Aufsicht

Welpe Scrunchie versucht sein Glück bei Hündin Jada

Ein Video so einer Situation verzaubert gerade die TikTok-Community. Veröffentlicht hat ihn Pflegemama Emilie Rackovan – sie arbeitet als Tierpflegerin für eine Tierschutzorganisation und will Welpe Scrunchie eine Chance auf ein besseres Leben geben. Denn die Französische Bulldogge hatte es nicht leicht und kam mit einer Lippen- und Gaumenspalte zur Welt. „Er konnte weder von seiner Mutter gestillt noch mit der Flasche gefüttert werden“, sagt sie gegenüber Newsweek.

Welpe Scrunchie versucht sein Glück bei Hündin Jada

Hundepflegerin Rackovan nahm Scrunchie auf und kümmert sich seitdem rührend um den Kleinen. Ihm scheint es nun besser zu gehen und so darf er endlich mit Artgenossen spielen. Also trifft er zum ersten Mal in seinem Leben auf einen „fremden“ erwachsenend Hund. Hündin Jada lebt auch im Haus. „Ich habe sie 2016 aus einem Tierheim gerettet, in dem sie als ‚böse‘ eingestuft wurde“, so Rackovan. „Zum Glück hat sie bewiesen, dass das nicht stimmt. Sie liebt es, Welpen und Kätzchen um sich zu haben.“

Und so trippelt Scrunchie voller Selbstbewusstsein auf die „riesige“ Jada zu, läuft unter sie hindurch als ob es das Natürlichste der Welt wäre, schnüffelt an ihren riesigen Pfoten und springt auf sie zu. Auch wenn Jada zuerst nicht weiß, was sie mit dem Welpen anfangen soll, beweist sie viel Geduld mit ihm. „Sie ist sich nicht ganz sicher, wie sie mit Scrunchie spielen soll, da er so klein ist“, sagt Rackovan. „Doch ich bin mir sicher, dass sie in ein paar Wochen die besten Freunde sein werden“.

Der niedliche Clip sorgte bei den TikTok-Usern für viel Aufmerksamkeit. Mehr als sieben Millionen User haben ihn gesehen und über 1,4 Millionen ein Like hinterlassen. Hier eine Auswahl der Kommentare:

„Das erinnert mich an Scrappy und Scooby-Doo“.

„Verdammt niedlich, diese Tippel-Schritte“.

„Er war auf einer wichtigen Mission“.

„Der große Hund ist ein richtiger Engel“.

Rubriklistenbild: © TikTok (emiliexfosters)