Frau will Hundewelpen retten – und bemerkt zu spät, was sie wirklich vor sich hat

Von: Sandra Barbara Furtner

Teilen

Ausgesetzte Welpen liegen unter einer Scheune: Als Tierschützerin Jessie Tussing davon erfährt, macht sie sich gleich auf den Weg. Doch es sollte anders kommen, als gedacht.

Es ist schon nach Feierabend als Jessie Tussing, die für die Pflege von Tierheimtieren im „Heartland Humane Shelter & Care“-Zentrum in Oregon zuständig ist, einen Anruf erhält. Unter einer Scheune wurden Welpen gefunden – vermutlich ausgesetzt. Gemeinsam mit ihren beiden Töchtern springt die Tierschützerin ins Auto und macht sich auf den Weg.

Das Tageslicht neigt sich langsam dem Ende zu. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. In der Scheune ist es stockduster. Mit einer Taschenlampe spähen die Frauen in jeden Winkel – doch von den Welpen keine Spur. Schließlich kommen sie auf die Idee, dass sich die Kleinen unter dem Gebäude befinden müssen. Mit der Erlaubnis des Eigentümers der Scheune entfernen sie eine der Bodenplatten und siehe da, sie werden fündig.

Frau eilt zur Hilfe, um Welpen zu retten – bis sie feststellt, dass es keine Hunde sind

Frau eilt zur Hilfe, um Welpen zu retten – „Es dauerte eine Minute, bis ich es begriff ...“

Vorsichtig hüllen sie die Welpen in eine Decke und bringen sie nach draußen. Hier können sie noch etwas sehen und stellen überrascht fest, dass es keine Hunde sind. Doch was dann? „Ich habe mir den Kopf zerbrochen und versucht, mich daran zu erinnern, welche Rasse von Welpen diese Färbung hat“, sagt Tussing gegenüber The Dodo. „Es dauerte eine Minute, bis ich wirklich begriff, was ich da vor mir hatte“.

Mudi oder Otterhund: Zehn Hunderassen, die kaum jemand kennt Fotostrecke ansehen

In Gedanken gehen sie alle Tierarten durch. Eine ihrer Töchter zückt das Smartphone und googelt einfach. „Sie ging die Liste der Tierarten durch, von denen sie wusste, dass sie in dieser Gegend leben und nachdem Füchse und Waschbären ausgeschlossen waren, suchte sie nach Kojotenwelpen“, erklärt Tussing. Bingo.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Nach Rücksprache mit einem Experten des örtlichen Wildtierzentrums entschieden sie sich dazu, die Welpen wieder unter die Scheune zu legen. Denn die Kleinen wirkten gut ernährt, die Mutter musste also irgendwo in der Nähe sein. „Ich sagte zu meinen Mädchen: ‚Wir müssen sie zurückbringen. Das sind keine Haustiere.‘“

Als der Eigentümer der Scheune von der Verwechslung erfuhr, war er zum Glück sehr verständnisvoll und erklärte sich bereit, die Scheune so lange zu meiden, bis die Kojotenfamilie ein neues Zuhause gefunden hat.