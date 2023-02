Whisky-Spezialität aus Laos – Grusel-Video zeigt Insekten-Drink

Von: Pauline Wyderka

Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Lesen Sie hier, was hinter dieser gruseligen Whisky-Spezialität mit Tiergeschmack aus Laos steckt:

Während absoluter Aufreger im deutschen Raum aktuell das Thema der Insekten ist, die bald in allen möglichen Lebensmitteln sein könnten, gehört genau das anderswo zur Normalität. Neben Insekten-Snacks, die an verschiedensten Orten auf der Welt als Delikatessen gelten, sind jedoch auch Getränke nicht vor allem, was kreucht und fleucht, gefeit. So gibt es in Laos einen Whisky, der es in sich hat – nicht nur in Sachen Alkoholgehalt.

LUDWIGSHAFEN24 deckt auf, warum diese Whisky-Spezialität aus Laos nicht nur Insekten, sondern auch Schlangen, Skorpione und andere Tiere enthält.

Whisky ist schon in seiner westlichen Version nichts für jedermann. Doch selbst Kenner dürften Schwierigkeiten haben, dieses Getränk herunterzukriegen. (paw)