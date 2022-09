Survival-Tipps

Autor Sandra Barbara Furtner

Das Wildschwein zählt zu den gefährlichsten Tieren Deutschlands. Eine Begegnung kann gefährlich sein – ein Outdoor-Experte erklärt das richtige Verhalten.

Eine Begegnung mit einem Wildschwein ist gar nicht so ungewöhnlich, wie oftmals vermutet wird. Gerade im Herbst, wenn die Felder gerodet und die Ernte eingefahren wird, verlassen sie die schützende Deckung von Raps und Mais und sind vermehrt auf Straßen anzutreffen, um sich wieder in den Wald zurückzuziehen. Kommt es dabei zu einer Begegnung, kann das sehr gefährlich werden.

„So unwahrscheinlich ist es gar nicht“: Experte erklärt Verhalten bei Wildschwein-Angriff

+ Werden Wildschweine gestört, können sie aggressiv werden. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Wie man sich bei einer Sichtung mit einem Wildschwein am besten verhält, zeigt Outdoor-Experte „Dorian“ in einem eindrucksvollen TikTok-Video unter dem Account tudorian. Der Clip hat sich unter „Bushcrafter“- und Survial-Fans wie ein Lauffeuer verbreitet und bis jetzt mehr als 53.000 Likes erzielt. Doch auch Jogger und Spaziergänger erhalten wertvolle Tipps.

Verhalten bei Wildschwein-Angriff: „Groß machen und laut in die Hände klatschen“

Grundsätzlichen gelten die wilden Schweine als friedliche Tiere und versuchen Menschen zu meiden. Doch werden sie von uns gestört, sind verletzt, haben gerade Nachwuchs oder sind im Winter auf Paarungssuche, können sie ziemlich angriffslustig werden. Es gibt jedoch eindeutige Warnsignale, sowie hilfreiche Tipps.

Bei Sichtung in ausreichender Entfernung einen großen Bogen machen und langsam und ruhig vorbeigehen, sodass für die Tiere noch ein Fluchtweg offen steht.

Am besten Unterholz und Liegeplätze vermeiden.

Bei direkter Sichtung „groß machen“ und laut in die Hände klatschen.

Fängt das Tier „laut zu blasen an“ und klappert mit den Zähnen, ist mit einem Angriff zu rechnen. Hier hilft nur noch eine Erhöhung zu finden oder auf einem Baum zu klettern.

Auch wenn Outdoor-Experte „Dorian“ in seinem Clip erstmal „Entwarnung“ gibt, da die meisten wilden Tiere Menschen vorwiegend meiden, ist es gut zu wissen, wie man sich richtig verhält. Doch so mancher TikTok-User sieht das komplett anders und berichtet sogar von täglichen Sichtungen im Wald. Vermutlich kommt es einfach auf den Wohnort und das Gebiet an. Anbei eine Auswahl der Kommentare zum Video:

„In meinem Wald sind jeden Abend welche. 😬🤯“

„Ich komme pro Jahr auf gut 20 bis 30 Wildschweine, die ich sehe, und zwar frei laufend und nicht auf dem Teller.“

„Ich war mit meinem Vater im Wald und da wurde er von einem Keiler zwischen den Beinen erwischt und musste genäht werden. 😅“

„Digga, immer, wenn ich durch den Wald laufe, begegne ich denen.“

„So unwahrscheinlich ist es gar nicht. Wurde damals mit meinem Vater im Frühjahr angegriffen.“

„Ich hab ein Wildschwein gesehen und hatte voll Angst und hab geschrien und bin weggerannt. 😂“

„Ist mir mit einem Kumpel schon passiert, das mit den Zähnen klappern, aber wir waren in 15 Sekunden auf einem Baum. 😂😂😂“

„Bei mir im Dorf rennen die Wildschweine einfach durch die Straße. Hab immer Angst im Dunkeln. 🥺🙈“

„Ich, der mitten im Wald lebt und Tag täglich Wildschweine sieht. 🤷‍♂️“

„Einfach alles falsch gemacht, was wir falsch machen konnten. 😬🤯 Gott sei Dank sind wir nur mit dem ‚Schock‘ weggekommen. 💯“

Rubriklistenbild: © Panthermedia/Imago