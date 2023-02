Wildschwein-Babys bei Gefahr: „So habe ich mich immer versteckt, wenn ich beim Klauen erwischt wurde“

Von: Sandra Barbara Furtner

Teilen

Eine Wildschwein-Mutter streift mit ihren Frischlingen durch den Wald. Als sie ein Geräusch bemerkt, reagieren die Tiere anders als erwartet.

Wildschweine sind echte Familientiere und die Mutterliebe ist riesengroß. Zwischen drei und vier Monate werden die Frischlinge von der Bache gesäugt. Ihre Jugend verbringen sie in Familienverbänden. Meistens besteht so eine Rotte aus mehreren Bachen und deren Kindern. Gemeinsam streifen sie auf der Suche nach Nahrung durch die Wälder und ernähren sich von Wurzeln, Würmern und Insekten. Im Frühjahr ziehen sie gerne auf Felder, um nach Getreidekörnern zu wühlen.

Wildschwein-Babys bei Gefahr: „So hab ich mich immer versteckt, wenn ich beim Klauen erwischt wurde“

Das Verhalten einer Rotte in freier Natur zu beobachten, kann unglaublich interessant sein. Natürlich mit reichlich Abstand. Denn ein Wildschwein-Angriff kann auch gefährlich werden. Vor allem, wenn das Muttertier gerade Nachwuchs hat. Doch ein Video auf Instagram zeigt eine sensible Seite der Tiere. Die Bache ergreift die Flucht und die Kleinen verstecken sich. Wie sie das genau machen, ist das Witzige. Der Clip ist so zauberhaft, dass er innerhalb kurzer Zeit mehr als 300.000 Likes erhielt.

Wildschwein-Babys bei Gefahr: Sie verschwinden wie von Zauberhand

Frischlinge erkunden ihre Umgebung. Bei Gefahr können sie sich blitzschnell verstecken. (Symbolbild) © Marc John/Imago

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Die Frischlinge passen sich ihrer Umgebung an und verschwinden wie von Zauberhand im Dickicht. Nur ihr Hinterteil blitzt noch etwas hervor. Die meisten User sind von dem Clip begeistert und kommentieren:

„Das erinnert mich an Zeichentrickfilme, in denen eine Figur hinter einem dünnen Lichtmast verschwindet.“

„Ihre Tarnung ist so perfekt, dass sie fast verschwunden wären. Wunderbare Tiere.“

„Wie magisch ist das denn?“

„Das habe ich als Kind immer gemacht, als ich mich für einen Mitternachtssnack in die Küche schlich! Es hat nie geklappt.“

„Sie sind in einem so jungen Alter schon so intelligent.“

„So habe ich mich immer versteckt, wenn ich beim Klauen vom Tisch erwischt wurde.“

„Ich musste mir das Video zweimal ansehen, um sie überhaupt zu sehen.“