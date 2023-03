Wolf reißt Hündin: Wie Hundebesitzer die Lebensgefahr vermeiden können

Von: Lara-Sabrina Kiehl

In Wolfsgebieten sollten Hunde zum Selbstschutz an der Leine bleiben. (Symbolbild) © blickwinkel/Imago

Ein Hund rennt in einem Wald in Sachsen einem Reh hinterher. Was der Besitzer dann sieht, ist erschütternd und erfahren Sie in diesem Artikel.

Ein Hundebesitzer geht in Weißwasser in Sachsen mit seiner Collie-Hündin im Wald spazieren. Als der Vierbeiner ein Reh wittert, läuft er davon und folgt dem Wildtier. Die Rufe und Pfiffe des Besitzers verschallen im Wald. Die Hündin ist auf und davon. Erst bei der Suche findet der Besitzer seinen Hund wieder. Was er sieht und wie Sie sich und Ihren Hund vor Wölfen schützen können, weiß Landtiere.de.

Die Collie-Hündin liegt tot auf dem Waldboden. Kurz zuvor beobachtete der Besitzer drei aus dem Wald kommende Wölfe. Experten vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie gingen am Montag mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass Wölfe die Angreifer waren.