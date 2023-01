„Was für ein Fund“: Mädchen entdeckt zwölf Zentimeter langen Megalodon-Zahn am Strand

Von: Sandra Barbara Furtner

Ein neunjähriges Mädchen geht auf Fossilienjagd und findet am Strand von Maryland einen Zahn von einem Urzeit-Hai. Damit macht sie wohl die coolste Entdeckung ihres Lebens.

Die neunjährige Molly Sampson lebt gemeinsam mit ihrer Familie in der Nähe der Chesapeake Bay im US-Bundesstaat Maryland. Wie so oft, ist sie auch in den Weihnachtsferien am Strand von Calvert Beach unterwegs, um nach außergewöhnlichen Dingen zu suchen. Als sie morgens das Haus verlässt, verabschiedet sie sich von ihrer Mutter mit den Worten: „Ich will nach Meg suchen“, und als sie nach Hause kommt, hält sie stolz einen zwölf Zentimeter langen Zahn in ihren Händen. Von einem bis zu 20 Meter langen Fisch, der vor mehr als 2,6 Millionen Jahre lebte.

„Was für ein Fund“: Mädchen entdeckt zwölf Zentimeter langen Megalodon-Zahn am Strand

Den Megafund macht sie im knietiefen Wasser. Um darin waten zu können, hat sich das Mädchen extra zu Weihnachten eine wasserdichte Wathose gewünscht. Als ihr klar wird, was sie da entdeckt hat, fängt sie vor Aufregung laut zum Schreien an. „Das ist etwas, was sie schon immer finden wollte“, sagt ihre Mutter gegenüber Daily Mail. Seitdem Molly laufen kann, ist sie auf der Suche nach Haizähnen, aber dieser Zahn eines Carcharodon megalodon ist ihr bisher größter Schatz.

„Was für ein Fund“: Megalodon-Zahn kommt in das Calvert Marine Museum

Den riesigen Zahn bringen sie ins Calvert Marine Museum. Hier wird auch die Echtheit bestätigt. Und der Kurator des Museums bezeichnet es als „einen Fund, den man nur einmal in seinem Leben macht“. Auch wenn Molly den Zahn nun der paläontologischen Abteilung überlassen hat, kann sie ihn dort jederzeit bewundern. Mit ihrer außergewöhnlichen Entdeckung möchte Molly andere junge Menschen dazu inspirieren, die Natur und ihre Umgebung zu erforschen und gleichzeitig aufzeigen, wie viel Spaß so ein Abenteuer macht.

Die Follower auf Facebook sind von dem jungen Mädchen begeistert und gratulieren ihr zu ihrem außergewöhnlichen Schatz. Anbei eine Auswahl der Kommentare.

„Was für eine kluge und talentierte junge Frau!“

„Molly, das ist wirklich erstaunlich! Folge weiterhin deinem Herzen. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg zur Paläontologin!“

„Wie fantastisch! Herzlichen Glückwunsch, Molly!“

„Was für ein mega Fund“.

„99,9999999 % von uns werden nie eine solche Entdeckung machen. So fantastisch! Glückwunsch!“

„Das ist mein Herzenswunsch, ein Megalodon-Zahn wie dieser! Ich habe nur einen gefunden, der in der Mitte gespalten war. Herzlichen Glückwunsch!“

„Stellt euch nur mal vor, wie groß dieser Hai war!“