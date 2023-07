Gerettete blinde Ziege genießt ihr neues Leben und chillt mit „Lieblingsmensch“ im Pool

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Rhea, eine blinde Ziege, genießt in einer Auffangstation ihr bestes Leben. Was sie dort gerne macht: Im Pool mit ihrem Lieblingsmenschen faulenzen.

In San Diego, einer Großstadt in Kalifornien, strahlt die Sonne mit voller Kraft auf die Eucalyptus Hills. Dort liegt das „Shore Sanctuary“, ein gemeinnütziges Tierschutz- und Rettungszentrum, das von Ash Shore und ihrem Partner Alex betrieben wird. Für die heißen Tage sind sie gut gerüstet, denn in einem Pool können sich die beiden abkühlen. Doch ein tierischer Bewohner nutzt ebenfalls die Gelegenheit.

Blinde Ziege Rhea findet in Alex ihren Lieblingsmenschen

Auf ihrer Rettungsstation widmen sich Ash und Alex dem Schutz und der Pflege von Vögeln und weiteren Tieren, die eine kontinuierliche medizinische Versorgung benötigen. Aktuell leben dort etwa 50 Tiere unterschiedlicher Arten, darunter Vögel, Katzen, Hunde, Schweine, Enten und auch die blinde Ziege Rhea.

Die Geschichte von Paarhufer Rhea ist dabei besonders rührend. Sie wurde gerettet, als sie noch klein war und brauchte, weil sie blind ist, dringend eine sichere und liebevolle Umgebung. Dank der Fürsorge des Paares blühte die süße Ziege in der Rettungsstation auf und entwickelte eine herzerwärmende Bindung zu Alex.

Gemeinsames Hobby der beiden Freunde: Im Pool chillen

„Rhea, die blinde Ziege, genießt mit ihrem Lieblingsmenschen Alex die Sonne von San Diego“, erzählt Ash gegenüber Newsweek und beschreibt damit auch das Video, das sie auf Instagram unter dem Account „theshoresanctuary“ veröffentlicht hat. Dort wurde der Clip bereits über 450.000 Mal gelikt.

Darin zu sehen ist, wie ihr Partner Alex auf einem Liegesessel im Pool sitzt und Ziege Rhea dabei gemütlich auf seinem Schoss liegt. Dazu heißt es in dem Post: „Nur ihr typischer sonntäglicher Spaß.“ Woanders beschützt eine Ziege ein Huhn vor einer Attacke.

Zwischen der blinden Ziege Rhea und Alex hat sich über die Zeit eine außergewöhnliche Freundschaft, die auf tiefem Vertrauen beruht, entwickelt. Die Liebe und Hingabe zum Tierschutz, gepaart mit ihrer tiermedizinischen Ausbildung, trieb das Ehepaar dazu, das „Shore Sanctuary“ ins Leben zu rufen und Tieren in Not eine zweite Chance zu geben. Glück hat auch ein Mann, dem Ziegen das Leben retten.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Lara Kiehl sorgfältig überprüft.