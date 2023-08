Langjährige Tradition in Schottland: Pinguin wird zum Generalmajor befördert

Von: Sophie Kluß

Hunde als Bürgermeister, Katzen als Amtsträger in der Londoner Downing Street und jetzt ein Pinguin als Generalmajor in Schottland. Was hinter der langjährigen Tradition steckt, erfahren Sie hier.

Sir Nils Olav III. ist nicht nur ein Königspinguin, sondern jetzt auch ein königlicher Pinguin. Im Rahmen einer Beförderung wurde der Frackträger zum Generalmajor für das norwegische Militär ernannt, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Bei einer feierlichen Zeremonie im Zoo von Edinburgh inspizierte der schwarze-weiße Vogel mit dem goldenen Kragen im Vorbeiwatscheln eine in Reih und Glied aufgestellte Ehrengarde neugierig.

Bereits 2008 war der Pinguin nach mehrfacher Beförderung zum Ritter geschlagen worden. Mit seinem neuen Rang darf er sich nun General nennen, genauer gesagt Generalmajor Sir Nils Olav III., Baron der Bouvetinsel und offizielles Maskottchen der Wache Seiner Majestät des Königs von Norwegen. Doch er ist nicht der erste seiner Art, dem diese Ehre zuteilwird.

„Ein Meilenstein in seiner Karriere“ – Feierlichkeiten im Zoo von Edinburgh

Königspinguin Sir Nils Olav inspiziert eine Ehrengarde während einer Zeremonie mit der King‘s Guard Band und dem Drill Team of Norway im Zoo von Edinburgh zur Beförderung in seinen neuen Rang, Generalmajor Sir Nils Olav III., Baron der Bouvetinsel. © picture alliance/dpa/PA Wire | John Linton

Weit über 100 Soldaten in Uniform standen bei der Zeremonie stramm, als dem putzigen Anzugträger das Rangabzeichen eines Generalmajors an den Flügel geheftet wurde. „Seine Beförderung diesen August für sein gutes Benehmen und seine Vorbildfunktion für die übrigen Pinguine im Zoo von Edinburgh ist ein Meilenstein in seiner Karriere als Maskottchen der Wache“, sagte Oberfeldwebel Fredrik Gresseth von der königlich-norwegischen Leibwache. Der kleine Befehlshaber außer Dienst hat sogar seinen eigenen inoffiziellen Instagram-Account, auf dem Fans über seine Tätigkeiten auf dem Laufenden gehalten werden.

Doch schon vor Sir Nils Olav III. machten andere Königspinguine aus seiner Familie Karriere beim norwegischen Militär, denn die tierische Tradition zwischen dem schottischen Zoo und der skandinavischen Wehrmacht reicht bis ins Jahr 1972 zurück und ist auf eine Adoption zurückzuführen. Vor ihm hatten sein Vater, Nils Olav II., und dessen Vater, Nils Olav I., den hochrangigen Titel inne. Ihrem Maskottchen schicken die norwegischen Soldaten jedes Jahr zuverlässig Fisch und eine Karte zu Weihnachten.