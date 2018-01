Fotoaktion: Ihr Hochzeitsfoto zu Valentinstag in der OP!

Schicken Sie uns per E-Mail an red.online@op-online.de bis zum 13. Februar um 12 Uhr ein romantisches, kreatives oder lustiges Hochzeitsbild, passend zum Valentinstag.

Egal ob frisch verheiratet oder schon lange glücklich zusammen: Wir suchen das schönste Bild mit ihrem Partner zum Valentinstag. Schicken Sie uns ein Hochzeitsfoto und gewinnen Sie mit etwas Glück einen intelligenten Multikocher von Krups, zur Verfügung gestellt von Home and Cook Factory Outlet in Offenbach.

Der Valentinstag ist der Tag der Liebenden und wird alljährlich am 14. Februar gefeiert. Passend dazu suchen wir in diesem Jahr das schönste Hochzeitsbild. Machen Sie bis zum 13. Februar (bis 12 Uhr) mit und zeigen Sie anderen Hessen, wie sehr Sie Ihren Ehepartner lieben. Alle eingesandten Bilder werden in einer Fotogalerie auf op-online.de veröffentlicht. Eine Jury der Offenbach-Post bestimmt anschließend das Gewinnerpaar. Dieses Foto wird von uns in der Printausgabe der Offenbach-Post abgedruckt. Auch online wird es an Valentinstag einen kurzen Artikel zum schönsten Foto geben.

So können Sie mitmachen:

Schicken Sie uns per E-Mail an red.online@op-online.de bis zum 13. Februar um 12 Uhr ein romantisches, kreatives oder lustiges Hochzeitbild, das zeigt, wie verliebt Sie sind. Als Betreff tragen Sie bitte „Valentinstag Gewinnspiel“ ein. Wenn Sie möchten, schreiben Sie uns in die E-Mail Ihre kurze Liebesgeschichte. Beispielsweise, wie lange Sie schon mit Ihrem Partner zusammen sind, wo Sie sich kennengelernt haben oder was Sie besonders an Ihrem Partner schätzen. Ihr Text erscheint dann in der Bildergalerie unter Ihrem Foto.

Bitte schreiben Sie uns auch Ihre Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer) in die E-Mail, damit wir Sie bei einem möglichen Gewinn benachrichtigen können. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das können Sie gewinnen:

Der Home and Cook Factory Outlet Store in Offenbach bieten Ihnen hochwertige Haushaltswaren, Küchenmaschinen und Originalzubehör traditionsreicher und starker Marken wie Tefal, Krups, Rowenta, Lagostina, Moulinex und Emsa zu einmaligen Outletpreisen. Und da Liebe ja bekanntlich durch den Magen geht verlost Home and Cook einen Krups-Wunderkessel Cook4me. Dieser intelligente Multikocher zaubert auf Knopfdruck zahlreiche köstliche Gerichte in Rekordzeit in einem einzigen Topf. So sparen Sie wertvolle Zeit, die Sie noch besser zu zweit verbringen können.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und Liebe! (dr)

